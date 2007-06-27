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Transformers

Трансформеры, 2007

2007 / США
8.3 Оцените
216 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Старшеклассник Сэм Уитвики покупает свою первую машину, которая на самом деле оказывается трансформером-автоботом по имени Бамблби. Робот защищает Сэма и его подругу Микаэлу от нападения враждебных землянам трансформеров, десептиконов, прежде чем другие автоботы прибывают на Землю. Они ищут некий Светоч, источник всей жизни на Земле, в поисках которого десептиконы атакуют военную базу США в Катаре. Сэм и Микаэла похищены сверхсекретным агентством «Сектор-7», чтобы помочь остановить десептиконов, но когда герои узнают, что агентство намеревается убить и автоботов, они создают свой собственный план по спасению мира…

  • Когда Меган Фокс была на концерте группы Linkin Park, после его окончания члены группы встретилась с ней лично и спросили, могут ли они написать песню для фильма, в котором она сейчас снимается. Так их песня What I’ve Done? и попала в титры. 
  • Чтобы фильм оставался реалистичным и не выходил за рамки бюджета, Министерство обороны США оказало поддержку в его создании. Военные предоставили группе несколько самолетов, а в качестве актеров массовки выступали реальные солдаты.
  • Питер Каллен, оригинальный голос Оптимуса Прайма из мультфильмов, описал повторение этой роли как «надеть старую пару очень удобной обуви, которую вы давно не носили», и был благодарен фанатам за то, что они попросили вернуть его.

В течение многих столетий две расы роботов-инопланетян — Автоботы и Десептиконы — вели войну, ставкой в которой была судьба Bселенной. И вот война докатилась до Земли. В то время, когда силы зла ищут ключ к верховной власти, наш последний шанс на спасение находится в руках юного землянина. Единственное, что стоит между несущими зло Десептиконами и высшей властью — это ключ, находящийся в руках простого парнишки.

Обычный подросток, Сэм Уитвикки озабочен повседневными хлопотами — школа, друзья, машины, девочки. Не ведая о том, что он является последним шансом человечества на спасение, Сэм вместе со своей подругой Микаэлой оказывается вовлеченным в противостояние Автоботов и Десептиконов. Только тогда Сэм понимает истинное значение семейного девиза Уитвикки — «без жертв нет победы!»

8.3 Оцените
216 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 2 часа 23 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в России 4 июля 2007
Премьера онлайн 18 апреля 2020
Премьера в мире 27 июня 2007
Возраст 12+
Прокатчик UPI
Режиссер
Майкл Бэй
Майкл Бэй
В ролях
Шайа ЛаБаф
Шайа ЛаБаф
Меган Фокс
Меган Фокс
Джош Дюамель
Джош Дюамель
Рэйчел Тейлор
Рэйчел Тейлор
Тайрез Гибсон
Все актеры и съемочная группа
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Если бы Майкл Бэй (режиссер) и Стивен Спилберг (исполнительный продюсер) оголили нижнюю часть спины по одному из национальных телеканалов США, они опозорились бы гораздо меньше, нежели теперь, когда на экраны всего мира бравым маршем вышли «Трансформеры» – самое яркое за последнее время свидетельство окончательной деградации Голливуда в пользу тех, кто не наигрался в период изрядно подзатянувшегося детства в машинки, солдатики и прочие младенческие кошки-мышки с действительностью. Впрочем, за…
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Тимур Сахапов 20 июня 2017, 03:15
«Трансформеры: Клишированное начало»
Меган Фокс, Шайа ЛаБаф, Джош Дюамель, Джон Туртурро… и ведь это не полный список действующих лиц. Правда… Читать дальше…
Крутой чувaк 2 апреля 2015, 12:51
Попробую описать свое отношение к фильму с двух позиций: как художественный фильм и с точки зрения давнего фаната трансформеров (в детстве таким был… Читать дальше…
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саундтрек фильма Трансформеры
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Продюсер «Броска кобры» и «Трансформеров» утверждает, что кроссовер неизбежен Хотя до сих пор студия Paramount была против этого. 
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22 июля 2021 12:34
9 очень красивых актрис, которые так и не добились успеха в кино Эти девушки обладают потрясающей внешностью и несколькими интересными ролями в кино и сериалах. Но ни одна из них не номинировалась на «Оскар», не сыграла свою лучшую запоминающуюся роль и не обрела армию фанатов. И если для некоторых из них приоритеты сменились в сторону семьи, то остальным просто не повезло отличиться на «фабрике грез», несмотря на трудолюбие.
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31 мая 2021 11:30
Майкл Бэй собирается сделать ремейк датского триллера «Скорая помощь» Съемки могут стартовать уже в январе 2021-го.
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6 ноября 2020 15:52
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