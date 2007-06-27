Трансформеры, 2007

Старшеклассник Сэм Уитвики покупает свою первую машину, которая на самом деле оказывается трансформером-автоботом по имени Бамблби. Робот защищает Сэма и его подругу Микаэлу от нападения враждебных землянам трансформеров, десептиконов, прежде чем другие автоботы прибывают на Землю. Они ищут некий Светоч, источник всей жизни на Земле, в поисках которого десептиконы атакуют военную базу США в Катаре. Сэм и Микаэла похищены сверхсекретным агентством «Сектор-7», чтобы помочь остановить десептиконов, но когда герои узнают, что агентство намеревается убить и автоботов, они создают свой собственный план по спасению мира…
В течение многих столетий две расы роботов-инопланетян — Автоботы и Десептиконы — вели войну, ставкой в которой была судьба Bселенной. И вот война докатилась до Земли. В то время, когда силы зла ищут ключ к верховной власти, наш последний шанс на спасение находится в руках юного землянина. Единственное, что стоит между несущими зло Десептиконами и высшей властью — это ключ, находящийся в руках простого парнишки.
Обычный подросток, Сэм Уитвикки озабочен повседневными хлопотами — школа, друзья, машины, девочки. Не ведая о том, что он является последним шансом человечества на спасение, Сэм вместе со своей подругой Микаэлой оказывается вовлеченным в противостояние Автоботов и Десептиконов. Только тогда Сэм понимает истинное значение семейного девиза Уитвикки — «без жертв нет победы!»
Меган Фокс, Шайа ЛаБаф, Джош Дюамель, Джон Туртурро… и ведь это не полный список действующих лиц. Правда… Читать дальше…