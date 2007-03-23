Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
В гости к Робинсонам В гости к Робинсонам
Киноафиша Фильмы В гости к Робинсонам
Meet the Robinsons

В гости к Робинсонам, 2007

2007 / США
6.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Юный сирота Льюис хочет узнать, как выглядела его мать, и для этого он изобретает машину, которая может сканировать человеческий мозг, показывая ему забытые воспоминания. На школьной выставке изобретений странный паренек по имени Уилбер, якобы попавший туда из будущего, предупреждает Льюиса о другом парне из будущего в шляпе-котелке. Чтобы доказать, что он из будущего, Уилбер переносит Льюиса на несколько десятилетий вперед, но его машина времени ломается, и герои застревают в будущем вместе с семьей Уилбера, многочисленной и веселой. Смогут ли друзья вернуться в прошлое и предотвратить мрачное альтернативное будущее?

  • После прочтения сценария будущего фильма режиссер Стивен Андерсон старательно продвигал его постановку. Будучи усыновленным ребенком, Андерсон лично испытал многие эмоции (вопросы о принадлежности и т. д.), которые испытал Льюис. 
  • Ярмарка науки в настоящем, которую посещает Уилбур, проводится в начальной школе Джойс Уильямс. Это кивок в адрес Уильяма Джойса, автора оригинального рассказа «Денек с Уилбуром Робинсоном», по которому снят мультфильм. 
  • После тестовых показов Джон Лассетер, главный креативный директор студии Disney, предложил множество изменений. В течение следующих 10 месяцев до релиза почти 60 процентов фильма было переснято с добавлением новых сюжетных элементов и сцен.

Мальчик по имени Льюис — обладатель неуемного воображения и поразительных способностей к изобретению разных фантастических приспособлений. Он растет без родителей и страстно мечтает найти свою семью. Однажды он знакомится со своим ровесником Уилбуром, прилетевшим на машине времени из далекого будущего. Льюис отправится в гости к Уилбуру, познакомится с многочисленной, дружной и взбалмошной семейкой Робинсонов и найдет в их лице долгожданных родственников.

6.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в России 29 марта 2007
Премьера в мире 23 марта 2007
Возраст 0+
Режиссер
Стивен Дж. Андерсон
Стивен Дж. Андерсон
В ролях
Том Селлек
Том Селлек
Лори Меткаф
Лори Меткаф
Анджела Бассетт
Анджела Бассетт
Адам Уэст
Харлэнд Уильямс
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Роботы
Роботы (2005)
6.647059
Постер мультфильма В гости к Робинсонам 2 постера
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

В гости к Робинсонам смотреть онлайн

В гости к Робинсонам
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Роботы
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
Приложение киноафиши