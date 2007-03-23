В гости к Робинсонам, 2007

Юный сирота Льюис хочет узнать, как выглядела его мать, и для этого он изобретает машину, которая может сканировать человеческий мозг, показывая ему забытые воспоминания. На школьной выставке изобретений странный паренек по имени Уилбер, якобы попавший туда из будущего, предупреждает Льюиса о другом парне из будущего в шляпе-котелке. Чтобы доказать, что он из будущего, Уилбер переносит Льюиса на несколько десятилетий вперед, но его машина времени ломается, и герои застревают в будущем вместе с семьей Уилбера, многочисленной и веселой. Смогут ли друзья вернуться в прошлое и предотвратить мрачное альтернативное будущее?