Любовь Петрова-Водкина, 2007

Великий русский художник Кузьма Сергеевич Петров-Водкин женился на полуфранцуженке - полусербке Марии-Жозефине Йованович. Самым заветным желанием художника был ребёнок. Но у жены были сложности со здоровьем. После того, как медицина оказался бессильным, Петров-Водкин применил арттерапию и стал рисовать серию картин на тему материнства. Сюжет был один и тот же: мать, кормящая грудью своего ребёнка. И вот на 18-й год их совместной жизни родилась девочка. Елена Сергеевна Петрова-Водкина (1922-2008).