Груз 200, 2007

Советский Союз в 1984 году, закат советской эпохи. Однажды ночью в небольшом областном городке пропадает дочь секретаря обкома КПРФ после того, как выходит из танцевального клуба. По делу нет ни свидетелей, ни подозреваемых. В ту же ночь в одном из домов на окраине города происходит зверское убийство. Убийца – хозяин дома, предположительно, зарезавший собутыльника. Капитану местной милиции Журову предстоит расследовать оба дела. По ходу фильма выясняется, что Журов замешан в обоих делах, а пропавшая девушка буквально прикована к его кровати…
СССР. 1984 год. Финал советской эпохи. Провинция. После дискотеки пропадает дочь секретаря райкома партии. Свидетелей нет. Виновные не обнаружены. В этот же вечер в доме на окраине города происходит жестокое убийство. Виновный — хозяин дома. Оба расследования поручены капитану милиции Журову…