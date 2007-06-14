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Груз 200, 2007

2007 / Россия
7.2 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Советский Союз в 1984 году, закат советской эпохи. Однажды ночью в небольшом областном городке пропадает дочь секретаря обкома КПРФ после того, как выходит из танцевального клуба. По делу нет ни свидетелей, ни подозреваемых. В ту же ночь в одном из домов на окраине города происходит зверское убийство. Убийца – хозяин дома, предположительно, зарезавший собутыльника. Капитану местной милиции Журову предстоит расследовать оба дела. По ходу фильма выясняется, что Журов замешан в обоих делах, а пропавшая девушка буквально прикована к его кровати…

  • Заявки на участие фильма были отклонены Берлинским и Каннским кинофестивалями.
  • Алексей Балабанов говорит, что все, что показано в фильме, правда, но не считает его страшным: «В жизни все было намного хуже, чем в моем фильме. Вы не видели голодающих людей, которым я приносил хлеб! Это было в середине восьмидесятых».
  • Съемки были очень тяжелыми для актера Алексея Полуяна, который страдал тяжелым панкреатитом. К тому же у него была истерика после сцены, где Журов насилует Анжелику. Тем не менее, по словам Полуяна, съемочная группа очень заботилась о нем. 
  • Леонид Бичевин соврал, что умеет водить, чтобы получить роль Валеры. В итоге каскадер из съемочной группы обучал его вождению прямо на площадке.

СССР. 1984 год. Финал советской эпохи. Провинция. После дискотеки пропадает дочь секретаря райкома партии. Свидетелей нет. Виновные не обнаружены. В этот же вечер в доме на окраине города происходит жестокое убийство. Виновный — хозяин дома. Оба расследования поручены капитану милиции Журову…

7.2 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 14 июня 2007
Премьера в мире 14 июня 2007
Возраст 18+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Алексей Балабанов
Алексей Балабанов
В ролях
Агния Кузнецова
Агния Кузнецова
Алексей Полуян
Леонид Громов
Леонид Громов
Алексей Серебряков
Алексей Серебряков
Леонид Бичевин
Леонид Бичевин
Все актеры и съемочная группа
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Груз 200
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Несмотря на предельную приверженность реализму в самых крайних его проявлениях, Балабанов – наиболее идеологичный из современных российских кинорежиссеров – удивительным образом оказывается принадлежащим к старой школе, для которой главное, по меткому определению Тома Стоппарда, – «кровь, любовь и риторика». Завидев, какие ужасы творятся на экране, критики не пожалели красок на живописание, по большей части восторженное, балабановской эстетической и социальной смелости, не заметив при этом…
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Грей 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (eremeev, 20/07/2007 - 20:50:03):воспринимать этот фильм иначе как черную комедию я не могу смех пробирает (только не считайте меня психом и… Читать дальше…
ВЕРКА 2 апреля 2015, 12:51
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ОДИН РАЗ НЕ БОЛЕЕ,МЕНЯ НЕ БЫЛО ЕЩЕНА СВЕТЕ В 1984,ПОЭТОМУ НЕЗНАЮ КАКОЕ ВРЕМЯ ТОГДА БЫЛО,ПОСЛЕ ЭТОГО ФИЛЬМА ХОЧЕТСЯ КРИЧАТЬ МЕНТЫ С...И!!!!!!!!!
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Вы не сможете это досмотреть: 7 фильмов, которые могли бы получить «Оскар» за самые шокирующие сцены Ритуальное жертвоприношение, падение с вышки и другие моменты из кино, которые навсегда врезаются в память.   
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21 октября 2022 12:00
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