Одиннадцать писем к Богу, 2006

Поздней осенью в интернат, расположенный высоко в горах Осетии, приезжают новый учитель и новый воспитанник интерната. С их приездом нарушается обычный ход жизни. Интернат готовится к юбилею и одновременно с этим выясняется, что местные власти хотят его снести. Директор интерната всеми правдами и неправдами борется с бессердечной властью.

Это фильм – о жизни в забытом Богом горном местечке, о страхах, боли, растерянности его жителей, уповающих только на то, что дойдут до Бога письма, которые пишет Ему полуслепой воспитанник.

Фильм Акима Салбиева – о том, как взрослеют юные души, о дружбе, любви, доброте и терпимости. Это – фильм о постепенном сближении одиноких людей.