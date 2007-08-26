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Киноафиша Фильмы Одиннадцать писем к Богу
Eleven letters to the God

Одиннадцать писем к Богу, 2006

2006 / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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О фильме

Поздней осенью в интернат, расположенный высоко в горах Осетии, приезжают новый учитель и новый воспитанник интерната. С их приездом нарушается обычный ход жизни. Интернат готовится к юбилею и одновременно с этим выясняется, что местные власти хотят его снести. Директор интерната всеми правдами и неправдами борется с бессердечной властью.

Это фильм – о жизни в забытом Богом горном местечке, о страхах, боли, растерянности его жителей, уповающих только на то, что дойдут до Бога письма, которые пишет Ему полуслепой воспитанник.

Фильм Акима Салбиева – о том, как взрослеют юные души, о дружбе, любви, доброте и терпимости. Это – фильм о постепенном сближении одиноких людей.

7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в России 26 августа 2007
Премьера в мире 26 августа 2007
Возраст 16+
Режиссер
Аким Салбиев
В ролях
Тамара Кабанова
Болат Будаев
Залина Галаолова
Чермен Хадиков
Таймураз Дзгоев
Все актеры и съемочная группа
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