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Я знаю, кто убил меня Я знаю, кто убил меня
Киноафиша Фильмы Я знаю, кто убил меня
I Know Who Killed Me

Я знаю, кто убил меня, 2007

2007 / США
7.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Обри Флеминг – обычная старшеклассница, которая любит проводить время со своей семьей и друзьями. Однажды ночью она неожиданно исчезает. Две недели спустя ее находят без сознания посреди леса. Когда героиня приходит в себя, все понимают, что она забыла свою настоящую личность и теперь живет как Дакота Мосс, персонаж, которого Обри создала в одной из своих историй для задания на английском языке. Дакота отрицает, что когда-либо была Обри, даже зная, что они выглядят одинаково. Сможет ли она разгадать тайну своего существования и найти похитителя?

  • Проблемы Линдси Лохан с законом стали еще большей проблемой во время съемок. Иногда она опаздывала, а  иногда вообще не появлялась на площадке. Во время съемок последней части картины Крис Сивертсон снимал вместо нее дублера, которому в цифровом виде было добавлено лицо Лохан, в те дни, когда ее не было на площадке.
  • Линдси Лохан на самом деле брала уроки танцев на шесте, чтобы подготовиться к своей роли стриптизерши, хотя из-за строгой оговорки о запрете обнаженной натуры в ее контракте она не захотела раздеваться для фильма.
  • Синие объекты преобладают в изображении на протяжении всего фильма, поскольку этот цвет представляет личность Обри: темно-синяя рубашка, синее платье, перчатки, таблетка, футбольная форма и так далее.

Тихое и размеренное течение жизни небольшого идиллического городка рушится, когда молодая и многообещающая девушка Обри Флеминг становится пленницей маньяка, который издевается над ней и пытает ее. Однако ей удается убежать. Очнувшись в госпитале, травмированная девушка заявляет, что она вовсе не та, за кого ее принимают, и что настоящая Обри Флеминг все еще находится в смертельной опасности.

7.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 11 октября 2007
Премьера в мире 27 июля 2007
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Вест
Бюджет $12 000 000
Режиссер
Крис Сивертсон
Крис Сивертсон
В ролях
Линдси Лохан
Линдси Лохан
Джулия Ормонд
Джулия Ормонд
Брайан Джерати
Брайан Джерати
Эдди Стиплз
Эдди Стиплз
Грегори Итцин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Я знаю, кто убил меня 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
DayDreamer 2 апреля 2015, 12:51
Это плёвок в душу зрителя - делать такой нелепый сюжет!
Полное отсутствие логики, бесконечные ляпы и несостыковки, в финале - никакого… Читать дальше…
DaBestOne 2 апреля 2015, 12:51
Мда... Такого бреда давно не видела!! Не ходите на этот фильм!!
Еле выдержала эти 2 часа... хотела даже свалить.... половину фильма… Читать дальше…
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саундтрек фильма Я знаю, кто убил меня
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