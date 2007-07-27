Я знаю, кто убил меня, 2007

Обри Флеминг – обычная старшеклассница, которая любит проводить время со своей семьей и друзьями. Однажды ночью она неожиданно исчезает. Две недели спустя ее находят без сознания посреди леса. Когда героиня приходит в себя, все понимают, что она забыла свою настоящую личность и теперь живет как Дакота Мосс, персонаж, которого Обри создала в одной из своих историй для задания на английском языке. Дакота отрицает, что когда-либо была Обри, даже зная, что они выглядят одинаково. Сможет ли она разгадать тайну своего существования и найти похитителя?
Тихое и размеренное течение жизни небольшого идиллического городка рушится, когда молодая и многообещающая девушка Обри Флеминг становится пленницей маньяка, который издевается над ней и пытает ее. Однако ей удается убежать. Очнувшись в госпитале, травмированная девушка заявляет, что она вовсе не та, за кого ее принимают, и что настоящая Обри Флеминг все еще находится в смертельной опасности.
Полное отсутствие логики, бесконечные ляпы и несостыковки, в финале - никакого… Читать дальше…
Еле выдержала эти 2 часа... хотела даже свалить.... половину фильма… Читать дальше…