Ласточки прилетели, 2006

«Золотая тайга» - главный приз Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» 2007 г.
Хроника двух дней из жизни Константина Сергеевича, по прозвищу Пик. Двойная жизнь преподавателя литературы в университете и одновременно наркомана, обитателя городского дна приводит его к отчаянию и болезни. Сознание внутреннего раскола, собственной порочности, лживости и коварной двойственности мира гнетёт Константина Сергеевича. История «болезни» документально регистрируется самим «больным» на фоне криминального сюжета.