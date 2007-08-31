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Ласточки прилетели Ласточки прилетели
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Shallows have arrived

Ласточки прилетели, 2006

2006 / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть О фильме
«Золотая тайга» - главный приз Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» 2007 г.
Хроника двух  дней из жизни  Константина Сергеевича, по прозвищу Пик. Двойная жизнь преподавателя литературы в университете и одновременно наркомана, обитателя городского дна приводит его  к отчаянию и болезни. Сознание внутреннего раскола, собственной порочности, лживости и коварной двойственности мира гнетёт Константина Сергеевича. История «болезни» документально регистрируется самим «больным» на фоне криминального сюжета.
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 31 августа 2007
Премьера в мире 31 августа 2007
Режиссер
Аслан Галазов
В ролях
Ирлан Хугаев
Артур Хатагов
Вячеслав Гуриев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ласточки прилетели 1 постер
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