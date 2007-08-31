Ласточки прилетели, 2006

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о выходе в прокат Причины посмотреть О фильме «Золотая тайга» - главный приз Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» 2007 г. Развернуть Хроника двух дней из жизни Константина Сергеевича, по прозвищу Пик. Двойная жизнь преподавателя литературы в университете и одновременно наркомана, обитателя городского дна приводит его к отчаянию и болезни. Сознание внутреннего раскола, собственной порочности, лживости и коварной двойственности мира гнетёт Константина Сергеевича. История «болезни» документально регистрируется самим «больным» на фоне криминального сюжета. Развернуть 7.1 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3 Продолжительность 1 час 30 минут Год выпуска 2006 Премьера в России 31 августа 2007 Премьера в мире 31 августа 2007 Режиссер Аслан Галазов В ролях Ирлан Хугаев Артур Хатагов Вячеслав Гуриев Все актеры и съемочная группа 1 постер

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