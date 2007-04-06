Грайндхаус, 2007

Вселенная Квентина Тарантино: Ищем «пасхалки» в творчестве режиссера

Квентин Тарантино — известный киноман, переосмысляющий многие жанры кино. Поиск отсылок в его фильмах вызывает неизменный восторг у особо дотошных киноманов, но сегодня мы хотели бы поговорить о другом. Режиссёр любит с помощью незаметных деталей соединять свои фильмы и персонажей. Конечно, нельзя говорить о некой Tarantino Cinematic Universe. Режиссёр обычно соглашается с фанатскими догадками о связи тех или иных персонажей, но не уделяет этому особого внимания. Кажется, для самого Тарантино это просто небольшая деталь. Впрочем, помогающая понять, насколько продуманным является каждый художественный мир, им снятый.