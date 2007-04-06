Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Три тысячи лет желаний" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Грайндхаус Грайндхаус
Киноафиша Фильмы Грайндхаус
Grindhouse

Грайндхаус, 2007

2007 / США / Канада
7.5 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Первая история рассказывает про страшную чуму и толпы бешеных мертвецов. Вторая — о маньяке-каскадере Майке, который охотится за красивыми девушками и в качестве орудия убийства использует свой гоночный автомобиль.

7.5 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 3 часа 5 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 7 июня 2007
Премьера в мире 6 апреля 2007
Режиссер
Квентин Тарантино
Квентин Тарантино
В ролях
Роуз МакГоуэн
Роуз МакГоуэн
Квентин Тарантино
Квентин Тарантино
Курт Рассел
Курт Рассел
Розарио Доусон
Розарио Доусон
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Безумный Макс: Дорога ярости
Безумный Макс: Дорога ярости (2015)
7.902439
Четыре комнаты
Четыре комнаты (1995)
7.2105265
Планета страха
Планета страха (2007)
7.4736843
Хостел 2
Хостел 2 (2007)
7.8235292
Камень желаний
Камень желаний (2009)
5.7
Бесславные ублюдки
Бесславные ублюдки (2009)
7.542683
Дети шпионов 3-D: Игра окончена
Дети шпионов 3-D: Игра окончена (2003)
7.2105265
От заката до рассвета
От заката до рассвета (1995)
8.181818
Тайна дома с часами
Тайна дома с часами (2018)
7.28125
Доказательство смерти
Доказательство смерти (2007)
7
Однажды в... Голливуде
Однажды в... Голливуде (2019)
7.0441766
Стражи Галактики. Часть 2
Стражи Галактики. Часть 2 (2017)
8.16087
Фильм находится в подборках
Фильмы Квентина Тарантино Фильмы Квентина Тарантино
Постер фильма Грайндхаус 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Если уж Квентину Тарантино легко удавалось снять плохое кино даже тогда, когда он, скорее всего, этого не хотел, то теперь, когда он поставил создание намеренно плохого кино себе за цель, это у него получилось с ловкостью неоспоримой. «Доказательство смерти» – доведенная едва ли не до манифеста дань 70–80-м, которые Тарантино любовно изучил, работая в видеотеке, и 70–80-е, пропущенные через временами взаправдашнюю, временами вымышленную историю кинофильмов и телешоу, сгущенные и сниженные до…
Читать
Владъъъъъ 2 апреля 2015, 12:51
Это шедевр! Смотрет всем в обязательном порядке.. В очередной раз убеждаюсь, что Тарантино - гений! Лучший фильм года.
уке 2 апреля 2015, 12:51
[посмотрел.фигня с элементами девчачей жестокости сцены погони если только посмотреть и всё .полное отвращение
Отзывы Написать
26 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Грайндхаус
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Вселенная Квентина Тарантино: Ищем «пасхалки» в творчестве режиссера Квентин Тарантино — известный киноман, переосмысляющий многие жанры кино. Поиск отсылок в его фильмах вызывает неизменный восторг у особо дотошных киноманов, но сегодня мы хотели бы поговорить о другом. Режиссёр любит с помощью незаметных деталей соединять свои фильмы и персонажей. Конечно, нельзя говорить о некой Tarantino Cinematic Universe. Режиссёр обычно соглашается с фанатскими догадками о связи тех или иных персонажей, но не уделяет этому особого внимания. Кажется, для самого Тарантино это просто небольшая деталь. Впрочем, помогающая понять, насколько продуманным является каждый художественный мир, им снятый. 
Написать
7 июня 2020 19:32
От «Форсажа» до «Безумного Макса»: 10 лучших сцен автомобильных погонь в кино За шестнадцать лет существования франшизы «Форсаж» ее герои успели поездить буквально на всем – от американской классики и тюнингованных «японцев» до самых настоящих танков, каждый раз умудряясь
Написать
13 апреля 2017 18:15
Обзор лучших фильмов Квентина Тарантино В преддверии "Оскара" все начинают подводить итоги или вспоминать лучшие фильмы с любимыми актерами. Мы решили посвятить наш новый видеообзор творчеству одного знаменитого режиссера. Квентин
Написать
18 января 2016 00:00
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Три тысячи лет желаний
Три тысячи лет желаний
2022, Австралия / США, драма, фэнтези, мелодрама
Ирония судьбы в Голливуде
Ирония судьбы в Голливуде
2022, США, комедия
Дитя погоды
Дитя погоды
2019, Япония, аниме , мелодрама, анимация, фэнтези
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Календарь ма(й)я
Календарь ма(й)я
2022, Россия, детский, приключения
Начать сначала
Начать сначала
2022, Россия, спорт, комедия, драма
После. Долго и счастливо
После. Долго и счастливо
2022, США, драма, мелодрама
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Барбоскины Team
Барбоскины Team
2022, Россия, анимация, комедия
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Турбозавры, вперед!
Турбозавры, вперед!
2022, Россия, анимация, детский
Related video
Никогда не берите в долг у этих 3 знаков Зодиака: горько пожалеете
Грядут большие перемены? Бузова не стала молчать о пластике
«Было стыдно»: Шаляпин ошарашил жутким интимным откровением
Ягодка опять: тест на определение вашего внутреннего возраста
Никогда не предадут: 3 самых верных знака Зодиака
Подкупили жюри? «Честные» фото участниц конкурса «Мисс Вселенная» вызвали оторопь
Отмечены вселенной: 3 знака зодиака, рожденных под счастливой звездой
Самый умный по праву: назван знак Зодиака людей с запредельным уровнем интеллекта
Фанаткам раскрыли глаза на Прилучного: ранил мать своих детей одной фразой
Вот какой актер играл у Гайдая чаще всех: такого ответа не ожидал никто
Президент США мог сняться в советском хите: не позволил Гайдай
Проживут вместе всю жизнь: эти 4 пары зодиака – самые крепкие
Приложение киноафиши