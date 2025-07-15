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Когда выйдет 2-й сезон «Лихих»: появились первые даты — запасаемся терпением и смотрим трейлер (видео)

15 июля 2025 17:19
Кадры из сериала «Лихие»

Продолжение нашумевшего хита Быкова не заставило долго себя ждать.

В октябре 2024 года на экраны вышел сериал Юрия Быкова «Лихие» — жесткая драма о криминальных 1990-х, мгновенно завоевавшая внимание зрителей.

История семьи Лиховцевых, отца и сына, втянутых в бандитскую группировку «Общак» в Хабаровске, раскрывает не только жестокость эпохи, но и глубокие личные драмы.

Сериал показывает, как насилие, токсичная маскулинность и ошибки родителей калечат судьбы детей, заставляя задуматься: можно ли разорвать этот порочный круг?

Когда выйдет 2-й сезон «Лихих»: появились первые даты — запасаемся терпением и смотрим трейлер (видео)

Зрители высоко оценили проект — на Кинопоиске сериал держит рейтинг 7.4, а отзывы на том же портале подтверждают его эмоциональную силу:

«За такую честность я и ставлю сериалу заслуженно высокую оценку: 9 из 10»,

«Надо отдать должное авторам за смелость — в картине отсутствует не то что намек на романтизацию такой жизни, нет даже нейтрального, понимающего отношения к собственным героям»,

«Главное в этом сериале — атмосфера, игра актеров и динамичность сюжета, и это всё на высоте».

И вот хорошие новости: второй сезон не заставил себя долго ждать. Онлайн-кинотеатр Okko объявил, что продолжение «Лихих» выйдет осенью 2025 года.

Точная дата пока не объявлена — возможно, премьера, как и в первый раз, состоится в конце октября, а может, зрителей ждёт сюрприз в виде более раннего релиза.

А пока следим за новостями и смотрим трейлер.

Ранее мы писали: В продолжении «Лихих» не раскроют подробности судеб всех героев: их зрители найдут не на Okko, а где же тогда?

Фото: Кадры из сериала «Лихие»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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