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Аббатство Нортенгер
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Northanger Abbey

Аббатство Нортенгер, 2007

2007 / Великобритания / США / Ирландия
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

Дочь мелкопоместных дворян, Кэтрин Морланд, едет со своей теткой на водный курорт в Бат, где знакомится с Генри Тилни, сыном генерала Тилни, слывущего богатым человеком. Но генерал, азартный игрок, как становится ясно позднее, давно промотал состояние умершей при загадочных обстоятельствах жены. В Бате его неверно информировали, что Кэтрин — перспективная невеста, и он приглашает ее в свое поместье, чтобы выгодно женить сына. Представьте себе его разочарование, когда он узнает, что родители Кэтрин бедны. Но Генри и Кэтрин полюбили друг друга…

7.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в России 25 марта 2007
Премьера в мире 25 марта 2007
Возраст 12+
Режиссер
Джон Джонс
В ролях
Фелисити Джонс
Фелисити Джонс
Джей Джей Филд
Джей Джей Филд
Кэри Маллиган
Кэри Маллиган
Лиам Каннингэм
Лиам Каннингэм
Катрин Уокер
Катрин Уокер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Аббатство Нортенгер 2 постера
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