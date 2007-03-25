Аббатство Нортенгер, 2007

Дочь мелкопоместных дворян, Кэтрин Морланд, едет со своей теткой на водный курорт в Бат, где знакомится с Генри Тилни, сыном генерала Тилни, слывущего богатым человеком. Но генерал, азартный игрок, как становится ясно позднее, давно промотал состояние умершей при загадочных обстоятельствах жены. В Бате его неверно информировали, что Кэтрин — перспективная невеста, и он приглашает ее в свое поместье, чтобы выгодно женить сына. Представьте себе его разочарование, когда он узнает, что родители Кэтрин бедны. Но Генри и Кэтрин полюбили друг друга…