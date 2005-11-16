Секс ради выживания, 2005

Молодожены Джек и Дженнифер решают провести медовый месяц на роскошной яхте. Спустя несколько дней, судно терпит крушение у берегов незнакомого острова. Спастись удается лишь хозяевам яхты и матросу по имени Мануэль. Несчастные оказываются в полной изоляции от большой земли. Приспособленный к жизни в экстремальных условиях, Мануэль берет на себя заботу об изнеженных богачах, добывая для них пищу и воду. Впечатлительной Дженнифер не под силу устоять перед обаянием красавца Мануэля, и довольно скоро между ними вспыхивает непреодолимая страсть. Ревность превращает Джека в монстра, ярость и жестокость которого не знает границ. Мужчины начинают настоящую войну за обладание красавицей, и кто знает, кому суждено выбраться с затерянного острова...

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