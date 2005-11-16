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Секс ради выживания Секс ради выживания
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Three

Секс ради выживания, 2005

2005 / США / Великобритания / Люксембург
5.7 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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О фильме
Молодожены Джек и Дженнифер решают провести медовый месяц на роскошной яхте. Спустя несколько дней, судно терпит крушение у берегов незнакомого острова. Спастись удается лишь хозяевам яхты и матросу по имени Мануэль. Несчастные оказываются в полной изоляции от большой земли. Приспособленный к жизни в экстремальных условиях, Мануэль берет на себя заботу об изнеженных богачах, добывая для них пищу и воду. Впечатлительной Дженнифер не под силу устоять перед обаянием красавца Мануэля, и довольно скоро между ними вспыхивает непреодолимая страсть. Ревность превращает Джека в монстра, ярость и жестокость которого не знает границ. Мужчины начинают настоящую войну за обладание красавицей, и кто знает, кому суждено выбраться с затерянного острова...
5.7 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 8 ноября 2007
Премьера в мире 16 ноября 2005
Возраст 18+
Прокатчик Lizard
Бюджет $9 000 000
Режиссер
Стюарт Рэффил
В ролях
Келли Брук
Хуан Пабло Ди Пасе
Тодд Коллинз
Габриэль Журдан
Гэри Брокетт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Секс ради выживания 4 постера
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Секс ради выживания

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
volegovich 2 апреля 2015, 12:51
перевод порадовал. так хотят людей привлечь на это?)

вообщем-то фильм неплохой, на один раз. по крайней мере не скучный, но без излишеств...
Brainripper 2 апреля 2015, 12:51
Зачем только такое старьё в кино показывают??? Кто хотел уже давно на DVD посмотрел. И перевод названия, конечно, талантливый ✊
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