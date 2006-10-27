Лена родилась и выросла в маленьком кавказском городе, и уехала искать счастья в Москву. Но ей пришлось вернуться, потому что дома, где по-прежнему живут ее бабушка и дедушка, началась война. Война, которая рвется бомбами по ночам и убивает из-за угла. О ней стараются промолчать, но сбежать от нее невозможно. Приехав, Лена оказывается в ловушке. Поезда больше не ходят, сообщение с большой землей отрезано. Теперь Лене предстоит открыть мир внутри войны. Понять, что убежать — еще не значит спастись и спасти. Ее судьба — обрести себя здесь; вернувшись на время, остаться навсегда.