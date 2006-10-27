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Постер фильма Маяк
Постер фильма Маяк
Рейтинги
6.8 Рейтинг IMDb: 6.8
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2 постера
Киноафиша Фильмы Маяк

Маяк

Mayak 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Лена родилась и выросла в маленьком кавказском городе, и уехала искать счастья в Москву. Но ей пришлось вернуться, потому что дома, где по-прежнему живут ее бабушка и дедушка, началась война. Война, которая рвется бомбами по ночам и убивает из-за угла. О ней стараются промолчать, но сбежать от нее невозможно. Приехав, Лена оказывается в ловушке. Поезда больше не ходят, сообщение с большой землей отрезано. Теперь Лене предстоит открыть мир внутри войны. Понять, что убежать — еще не значит спастись и спасти. Ее судьба — обрести себя здесь; вернувшись на время, остаться навсегда.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 27 октября 2006
Дата выхода
3 мая 2007 Россия Кино без границ
3 мая 2007 Беларусь
3 мая 2007 Казахстан
27 октября 2006 Латвия
3 мая 2007 Украина
Бюджет $4 000 000
Производство Кинокомпания "Андреевский флаг"
Другие названия
Mayak, The Lighthouse, Bāka, O Farol, Маяк, 光之屋
Режиссер
Мария Саакян
В ролях
Анна Капалева
Анна Капалева
Софико Чиаурели
Ольга Яковлева
Михаил Богдасаров
Михаил Богдасаров
Сос Саркисян
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
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