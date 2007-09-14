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Across the Universe

Через вселенную, 2007

2007 / США
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110 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме

История страстной и трогательной любви, рассказанная под легендарную музыку группы "Битлз". 33 бессмертных хита, включая "Hey Jude," "Revolution", "I want to hold your hand", "Strawberry fields", "I Am the Walrus" и "All You Need is Love".

Зрители совершают путешествие по "вселенной" бурных шестидесятых: перед их глазами предстают доки Ливерпуля и психоделическая богема Гринич-Вилледж, мятежные улицы Детройта и смертоносные поля Вьетнама. Любовная коллизия разворачивается на фоне антивоенных протестов, попыток "расширить пределы восприятия" и риффов рок-музыки.

Судьба подстраивает козни главным героям — Джуду и Люси , которые вместе с несколькими друзьями и музыкантами оказываются втянутыми в зарождающиеся движения пацифистов и контркультуры. В роли проводников главных героев по миру шестидесятых выступают некие доктор Робертс и мистер Кайт. Будучи не в силах противостоять разрушительным ударам эпохи, Джуд и Люси вынуждены расстаться. Впрочем, герои все же находят путь друг к другу самым неожиданным образом.

7.2 Оцените
110 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 11 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 13 декабря 2007
Премьера в мире 14 сентября 2007
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Джули Тэймор
В ролях
Джим Стерджесс
Джим Стерджесс
Эван Рэйчел Вуд
Эван Рэйчел Вуд
Джо Андерсон
Джо Андерсон
Боно
Джо Кокер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Через вселенную 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
nikkie 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 10/12/2007 - 01:35:57):Ужаснейший фильм. Блевал пока смотрел. Такой чуши давно не видел. Хуже наверное фильмов и не бывает… Читать дальше…
nikkie 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 04/01/2008 - 17:44:09):Вывод тут один - Теймор не понимает совсем музыки Битлз... ей похоже и не дано этого постичь... поэтому… Читать дальше…
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