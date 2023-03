Через вселенную, 2007

История страстной и трогательной любви, рассказанная под легендарную музыку группы "Битлз". 33 бессмертных хита, включая "Hey Jude," "Revolution", "I want to hold your hand", "Strawberry fields", "I Am the Walrus" и "All You Need is Love".

Зрители совершают путешествие по "вселенной" бурных шестидесятых: перед их глазами предстают доки Ливерпуля и психоделическая богема Гринич-Вилледж, мятежные улицы Детройта и смертоносные поля Вьетнама. Любовная коллизия разворачивается на фоне антивоенных протестов, попыток "расширить пределы восприятия" и риффов рок-музыки.

Судьба подстраивает козни главным героям — Джуду и Люси , которые вместе с несколькими друзьями и музыкантами оказываются втянутыми в зарождающиеся движения пацифистов и контркультуры. В роли проводников главных героев по миру шестидесятых выступают некие доктор Робертс и мистер Кайт. Будучи не в силах противостоять разрушительным ударам эпохи, Джуд и Люси вынуждены расстаться. Впрочем, герои все же находят путь друг к другу самым неожиданным образом.