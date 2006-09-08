Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Астрал. Проклятие ведьм" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вавилон Вавилон
Киноафиша Фильмы Вавилон
Babel

Вавилон, 2006

2006 / США / Мексика
7.6 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

В Марокко проблемная супружеская пара в отпуске пытается уладить свои разногласия. Марокканский пастух покупает ружье для своих сыновей, чтобы они держали шакалов подальше от своего стада. Девушка из Японии, столкнувшаяся с отвержением, смертью матери, эмоциональной дистанцией отца и собственной инвалидностью среди многих других проблем, пытается справиться с жизнью в огромном мегаполисе Токио. На другом конце света мексиканская няня супружеской пары берет двоих детей с собой на свадьбу сына в Мексику, но на обратном пути у нее возникают проблемы. Жизни героев переплетаются невероятным образом, объединяя человеческие души.

  • Сцена, где Чиеко и ее отец вместе находятся в машине, была снята без разрешения на съемку из-за японских бюрократических проволочек. Группа создала «искусственное» оживленное движение и начала съемку, подвергнувшись преследованию полиции. 
  • За 17 дней до начала съемок в Марокко ни один из актеров еще не был найден. Группа объявила в ближайшем городе кастинг, и в течение суток на него пришли более 200 человек. Все они присутствуют в фильме как главные герои и актеры массовки. 
  • Практически весь фильм, даже сцены за рулем, снят на ручную камеру.

Действие фильма разворачивается в Марокко, Мексике и Японии, а отправной точкой сюжета становится трагедия, которую супруги Ричард и Сюзан переживают во время своей туристической поездки по Марокко. Сюзан становится жертвой шальной пули, выпущенной из ружья по туристическому автобусу двумя местными мальчишками. В это же время двое детей Ричарда и Сюзан, оставленные под присмотр няни-мексиканки, отправляются вместе с ней в Мексику на свадьбу ее сына, и это путешествие оказывается в итоге далеко не из легких. И, наконец, в Токио тяжело переживающая самоубийство матери глухонемая студентка Чиеко ведет себя вызывающе, вступает в перепалку с отцом и разными способами срывает свое зло на окружающих…

7.6 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 22 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в России 1 февраля 2007
Премьера онлайн 27 февраля 2022
Премьера в мире 8 сентября 2006
Возраст 16+
Прокатчик Вест
Режиссер
Алехандро Гонсалес Иньярриту
Алехандро Гонсалес Иньярриту
В ролях
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Брэд Питт
Брэд Питт
Гаэль Гарсия Берналь
Гаэль Гарсия Берналь
Махима Шодри
Джейми МакБрайд
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Вавилон
Вавилон (2022)
8
Сука-любовь
Сука-любовь (2000)
7.7
Бьютифул
Бьютифул (2010)
7.6363635
Время
Время (2021)
6.5925927
21 грамм
21 грамм (2003)
7.6666665
Золотой век
Золотой век (2007)
7.214286
Розовая вода
Розовая вода (2014)
6.6363635
Дверь в полу
Дверь в полу (2004)
7.142857
Афера в Майами
Афера в Майами (2020)
5.9
Воспитательница
Воспитательница (2018)
6.4166665
Фиби в Стране чудес
Фиби в Стране чудес (2008)
7.071429
Дождливый день в Нью-Йорке
Дождливый день в Нью-Йорке (2018)
7.037037
Фильм находится в подборках
Фильмы с Брэдом Питтом Фильмы с Брэдом Питтом
Постер фильма Вавилон 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Вавилон смотреть онлайн

Вавилон

Похожие фильмы онлайн

Сука-любовь
 
Бьютифул
 
Время
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту и его постоянный сценарист Гильермо Арриага задумали создать монументальную фреску о взаимонепонимании и отъединенности друг от друга людей, чей язык Господь разделил на множество наречий, причем не только в национально-филологическом смысле, но и в смысле взаимного отчуждения даже принадлежащих к одному и тому же народу персон. Вышла, однако, нелепая трагедия ошибок, к тому же ошибок не столько совершенных героями картины, сколько режиссерских. Весь…
Читать
Umnichka 2 апреля 2015, 12:51
Честно говоря, шла на фильм из-за подруги, рассчитывая изнывать от скуки больше 2 часов. Но оказался очень интересный фильм. Актеры, на мой взгляд,… Читать дальше…
DART 2 апреля 2015, 12:51
Достаточно занятное кино о людях разных национальностей состоящее из нескольких историй немного переплетающихся друг с другом. В целом классно, но в… Читать дальше…
Отзывы Написать
32 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Вавилон
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Марлоу
Марлоу
2022, США, триллер
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Приложение киноафиши