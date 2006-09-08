Вавилон, 2006

Действие фильма разворачивается в Марокко, Мексике и Японии, а отправной точкой сюжета становится трагедия, которую супруги Ричард и Сюзан переживают во время своей туристической поездки по Марокко. Сюзан становится жертвой шальной пули, выпущенной из ружья по туристическому автобусу двумя местными мальчишками. В это же время двое детей Ричарда и Сюзан, оставленные под присмотр няни-мексиканки, отправляются вместе с ней в Мексику на свадьбу ее сына, и это путешествие оказывается в итоге далеко не из легких. И, наконец, в Токио тяжело переживающая самоубийство матери глухонемая студентка Чиеко ведет себя вызывающе, вступает в перепалку с отцом и разными способами срывает свое зло на окружающих…