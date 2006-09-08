Вавилон, 2006

В Марокко проблемная супружеская пара в отпуске пытается уладить свои разногласия. Марокканский пастух покупает ружье для своих сыновей, чтобы они держали шакалов подальше от своего стада. Девушка из Японии, столкнувшаяся с отвержением, смертью матери, эмоциональной дистанцией отца и собственной инвалидностью среди многих других проблем, пытается справиться с жизнью в огромном мегаполисе Токио. На другом конце света мексиканская няня супружеской пары берет двоих детей с собой на свадьбу сына в Мексику, но на обратном пути у нее возникают проблемы. Жизни героев переплетаются невероятным образом, объединяя человеческие души.
Действие фильма разворачивается в Марокко, Мексике и Японии, а отправной точкой сюжета становится трагедия, которую супруги Ричард и Сюзан переживают во время своей туристической поездки по Марокко. Сюзан становится жертвой шальной пули, выпущенной из ружья по туристическому автобусу двумя местными мальчишками. В это же время двое детей Ричарда и Сюзан, оставленные под присмотр няни-мексиканки, отправляются вместе с ней в Мексику на свадьбу ее сына, и это путешествие оказывается в итоге далеко не из легких. И, наконец, в Токио тяжело переживающая самоубийство матери глухонемая студентка Чиеко ведет себя вызывающе, вступает в перепалку с отцом и разными способами срывает свое зло на окружающих…