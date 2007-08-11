Не имей сто рублей, а имей сто друзей! Ну... или хотя бы одного, но такого, как наш герой - неповоротливый верзила Леха! Добрейшей души человек! Бедняга не может отказать в помощи никому, а тем более своему лучшему другу, который регулярно нагружает его разными поручениями. То помочь тетке перевезти вещи, то племянника до больницы довести... Только вот старая тетка дружка оказывается сбежавшим из психушки баскетболистом, а его племянник - буйнопомешанным! Короче, не везет Лехе конкретно! Что ни задание, то риск для жизни... причем все больше для жизни окружающих! Но несмотря ни на что, наш герой не унывает никогда! И свой героический жизненный путь продолжает с высоко поднятой головой!