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5.4
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5.4

Помощничек

, 2007
Россия / комедия / 18+
5.4

О фильме

Не имей сто рублей, а имей сто друзей! Ну... или хотя бы одного, но такого, как наш герой - неповоротливый верзила Леха! Добрейшей души человек! Бедняга не может отказать в помощи никому, а тем более своему лучшему другу, который регулярно нагружает его разными поручениями. То помочь тетке перевезти вещи, то племянника до больницы довести... Только вот старая тетка дружка оказывается сбежавшим из психушки баскетболистом, а его племянник - буйнопомешанным! Короче, не везет Лехе конкретно! Что ни задание, то риск для жизни... причем все больше для жизни окружающих! Но несмотря ни на что, наш герой не унывает никогда! И свой героический жизненный путь продолжает с высоко поднятой головой!

В ролях

Андрей Бадин
Андрей Лойко
Виктор Шахов
Сергей Беряков
Павел Шитов
Николай Лойко
Режиссер Андрей Бадин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 11 августа 2007
Дата выхода
11 августа 2007 Россия 16+
11 августа 2007 Казахстан
11 августа 2007 Украина

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 10 голосов
Место в рейтинге
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