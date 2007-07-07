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6.9
Киноафиша Фильмы Мать
6.9

Мать

, 2007
La Mère
Россия, Франция, Швейцария / документальный / 18+
6.9

Причины посмотреть

О фильме

- главный приз XVIII фестиваля документального кино "Россия" в 2007 году; гран-при в конкурсе "Кино без кинопленки"; приз кинопрессы на кинофестивале "Киношок" в 2007 году.

Люба, которая жила на Юге России, оставила своего жестокого мужа, забрав с собой девятерых детей. Теперь она живет на севере страны, в русской деревне. Она одна воспитывает детей, ей помогает старшая дочь Олеся. Обе женщины работают на ферме. Всю свою любовь они отдают детям. Следуя материнскому инстинкту, они берут под свою опеку десятого мальчика, трехгодовалого Сашу. Потому что Саша был предоставлен самому себе, брошен собственной матерью, потому что Люба принадлежит к тем людям, которые приносят себя в жертву любви.

В ролях

Павел Костомаров
Режиссер Павел Костомаров, Антуан Каттен
Сценарист Антуан Каттен, Павел Костомаров
Композитор Alexander J.S. Cracker, Thierry Van Osselt
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия / Франция / Швейцария
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 7 июля 2007
Дата выхода
7 июля 2007 Россия 12+
7 июля 2007 Казахстан
7 июля 2007 Украина
Производство ARTE, Les Films Hors-Champ, Les Films d'Ici
Другие названия
La mère, Majka, Die Mutter, La madre, Matka, The Mother, Η μητέρα, Мать, Mat

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 11 голосов
7.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 

Отзывы о фильме

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