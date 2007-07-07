Люба, которая жила на Юге России, оставила своего жестокого мужа, забрав с собой девятерых детей. Теперь она живет на севере страны, в русской деревне. Она одна воспитывает детей, ей помогает старшая дочь Олеся. Обе женщины работают на ферме. Всю свою любовь они отдают детям. Следуя материнскому инстинкту, они берут под свою опеку десятого мальчика, трехгодовалого Сашу. Потому что Саша был предоставлен самому себе, брошен собственной матерью, потому что Люба принадлежит к тем людям, которые приносят себя в жертву любви.