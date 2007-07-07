Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
- главный приз XVIII фестиваля документального кино "Россия" в 2007 году; гран-при в конкурсе "Кино без кинопленки"; приз кинопрессы на кинофестивале "Киношок" в 2007 году.
Люба, которая жила на Юге России, оставила своего жестокого мужа, забрав с собой девятерых детей. Теперь она живет на севере страны, в русской деревне. Она одна воспитывает детей, ей помогает старшая дочь Олеся. Обе женщины работают на ферме. Всю свою любовь они отдают детям. Следуя материнскому инстинкту, они берут под свою опеку десятого мальчика, трехгодовалого Сашу. Потому что Саша был предоставлен самому себе, брошен собственной матерью, потому что Люба принадлежит к тем людям, которые приносят себя в жертву любви.
|7 июля 2007
|Россия
|12+
|7 июля 2007
|Казахстан
|7 июля 2007
|Украина