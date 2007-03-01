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Любовь-морковь Любовь-морковь
Киноафиша Фильмы Любовь-морковь

Любовь-морковь, 2007

2007 / Россия
7.1 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Супруги Марина и Андрей Голубевы состоят в браке уже семь лет. За годы совместной жизни романтика и страсть ушли из их отношений, уступив место рутине и взаимным придиркам. В надежде спасти свой союз муж и жена обращаются к семейному психологу. Доктор Коган сразу же предупреждает героев, что предпочитает нетрадиционные способы решения проблем, но Марина и Андрей согласны абсолютно на все. На следующее утро после сеанса супруги просыпаются и с ужасом понимают, что поменялись телами. Психолог, как назло, словно испарился… Похоже, что выкрутиться из этой ситуации Марине и Андрею могут только одним способом - найдя друг с другом общий язык.

  • Режиссером и сценаристом фильма стал Александр Стриженов. “Любовь-морковь” - его третья картина после “Упасть вверх” (2002) и “От 180 и выше” (2005).
  • “Любовь-морковь” - шестая по счету совместная работа Гоши Куценко (Андрей Голубев) и Евгения Стычкина (Карло). Ранее актеры появлялись вместе в фильмах “Апрель” (2001), “От 180 и выше” (2005), а также в сериалах “Графиня де Монсоро” (1997), “Антикиллер 2: Антитеррор” (2003) и “Слава богу, ты пришел!” (2006). 
  • В роли Анастасии Александровны Когородской в фильме появилась жена Александра Стриженова - Екатерина Стриженова.

Андрей — преуспевающий адвокат, специализирующийся на бракоразводных процессах. Марина — известный искусствовед, директор модной галереи. Их прежде счастливый брак дает трещину, семейная жизнь превратилась в нечто обыденное и скучное. Они все больше ругаются по мелочам, все меньше проводят времени вместе. Прежняя страстная любовь как будто ушла. Перед ними замаячила перспектива развода, пока некий таинственный доктор не предлагает решить их семейные проблемы. На утро после посещения доктора Андрей и Марина обнаруживают, что поменялись телами... Очевидно, что теперь Ему придется вести жизнь своей супруги-искусствоведа, учиться красить губы, ходить на шпильках и терпеть подруг, а Ей — стать на время адвокатом, научиться завязывать галстуки и освоить навыки карате, поскольку поиски загадочного доктора затрудняются водоворотом криминальных событий вокруг этого перевоплощения.

7.1 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 1 марта 2007
Премьера в мире 1 марта 2007
Возраст 12+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Александр Стриженов
Александр Стриженов
В ролях
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте
Евгений Стычкин
Евгений Стычкин
Андрей Краско
Андрей Краско
Екатерина Стриженова
Екатерина Стриженова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Любовь-морковь 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
filio 2 апреля 2015, 12:51
После "Париж, я тебя люблю" в кино можно не ходить пару месяцев - это точно.
Но если надо потупить вне стен дома, то ненавязчивая жанровая… Читать дальше…
Паня 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (eremeev, 17/01/2007 - 19:21:37):не то что пальцев рук не хватит, а даже наверно и на ногах пальцев не хватит!
Гыг
если я не ошибаюсь, то на… Читать дальше…
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