Любовь-морковь, 2007

Андрей — преуспевающий адвокат, специализирующийся на бракоразводных процессах. Марина — известный искусствовед, директор модной галереи. Их прежде счастливый брак дает трещину, семейная жизнь превратилась в нечто обыденное и скучное. Они все больше ругаются по мелочам, все меньше проводят времени вместе. Прежняя страстная любовь как будто ушла. Перед ними замаячила перспектива развода, пока некий таинственный доктор не предлагает решить их семейные проблемы. На утро после посещения доктора Андрей и Марина обнаруживают, что поменялись телами... Очевидно, что теперь Ему придется вести жизнь своей супруги-искусствоведа, учиться красить губы, ходить на шпильках и терпеть подруг, а Ей — стать на время адвокатом, научиться завязывать галстуки и освоить навыки карате, поскольку поиски загадочного доктора затрудняются водоворотом криминальных событий вокруг этого перевоплощения.