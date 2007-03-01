Любовь-морковь, 2007

Супруги Марина и Андрей Голубевы состоят в браке уже семь лет. За годы совместной жизни романтика и страсть ушли из их отношений, уступив место рутине и взаимным придиркам. В надежде спасти свой союз муж и жена обращаются к семейному психологу. Доктор Коган сразу же предупреждает героев, что предпочитает нетрадиционные способы решения проблем, но Марина и Андрей согласны абсолютно на все. На следующее утро после сеанса супруги просыпаются и с ужасом понимают, что поменялись телами. Психолог, как назло, словно испарился… Похоже, что выкрутиться из этой ситуации Марине и Андрею могут только одним способом - найдя друг с другом общий язык.
Андрей — преуспевающий адвокат, специализирующийся на бракоразводных процессах. Марина — известный искусствовед, директор модной галереи. Их прежде счастливый брак дает трещину, семейная жизнь превратилась в нечто обыденное и скучное. Они все больше ругаются по мелочам, все меньше проводят времени вместе. Прежняя страстная любовь как будто ушла. Перед ними замаячила перспектива развода, пока некий таинственный доктор не предлагает решить их семейные проблемы. На утро после посещения доктора Андрей и Марина обнаруживают, что поменялись телами... Очевидно, что теперь Ему придется вести жизнь своей супруги-искусствоведа, учиться красить губы, ходить на шпильках и терпеть подруг, а Ей — стать на время адвокатом, научиться завязывать галстуки и освоить навыки карате, поскольку поиски загадочного доктора затрудняются водоворотом криминальных событий вокруг этого перевоплощения.
Но если надо потупить вне стен дома, то ненавязчивая жанровая… Читать дальше…
Гыг
если я не ошибаюсь, то на… Читать дальше…