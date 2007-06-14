Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Жизнь как катастрофа
Жизнь как катастрофа

Trainwreck: My Life as an Idiot 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Быть полным неудачником – это еще не катастрофа. Гораздо хуже быть таким, как Джеф. Все, к чему он прикасается, рушится. Он не может разбить машину только потому, что она уже сгорела в гараже вместе с домом. Биржу труда, куда ходил парень, закрыли. Курс доллара упал. И вот впервые в жизни Джеф влюбился, но девушка ушла к его другу. Чтобы переломить ситуацию и завоевать сердце красотки, Джеф должен придумать и совершить что-то невероятное! Ну и натворит же он дел….

Страна США
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в мире 14 июня 2007
Дата выхода
14 июня 2007 Россия Люксор 16+
14 июня 2007 Казахстан
14 июня 2007 США
14 июня 2007 Украина
MPAA R
Производство This Is That Productions, TruEntertainment
Другие названия
Trainwreck: My Life as an Idiot, American Loser, 100% ilithios, Csöbörből vödörbe, Môj zivot idiota, My Life as an Idiot, Trainwreck: Mit liv som idiot, Viata mea, ce întâmplare!, Życie idioty, Жизнь как катастрофа, Життя як катастрофа
Режиссер
Тод Хариссон Уильямс
В ролях
Шонн Уильям Скотт
Шонн Уильям Скотт
Эрика Берг
Гретхен Мол
Гретхен Мол
Все актеры и съемочная группа
