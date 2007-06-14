Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Быть полным неудачником – это еще не катастрофа. Гораздо хуже быть таким, как Джеф. Все, к чему он прикасается, рушится. Он не может разбить машину только потому, что она уже сгорела в гараже вместе с домом. Биржу труда, куда ходил парень, закрыли. Курс доллара упал. И вот впервые в жизни Джеф влюбился, но девушка ушла к его другу. Чтобы переломить ситуацию и завоевать сердце красотки, Джеф должен придумать и совершить что-то невероятное! Ну и натворит же он дел….
|14 июня 2007
|Россия
|Люксор
|16+
|14 июня 2007
|Казахстан
|14 июня 2007
|США
|14 июня 2007
|Украина