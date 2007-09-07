У школьной учительнице из Филадельфии кризис среднего возраста. В одночасье вся её жизнь пошла наперекосяк: бросил муж, скончалась приёмная мать, внезапно объявилась настоящая мать, эксцентричная участница всевозможных ток-шоу и перевернула всё с ног на голову, в довершение всего она завертела роман с отцом одного из своих учеников…
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