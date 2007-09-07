April Epner Твоя жена встречалась с кем-то ещё?

Frank Почти со всеми остальными. Я ей был слишком.

April Epner Твоя жена? Уверена, она так не думала.

Frank Она мне так говорила.

April Epner Что именно?

Frank «Ты для меня слишком много».