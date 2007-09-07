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Постер фильма Так она нашла меня
5.9
Так она нашла меня - Трейлер
Киноафиша Фильмы Так она нашла меня
5.9

Так она нашла меня

, 2007
Then She Found Me
США / комедия, мелодрама, драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Так она нашла меня
5.9
Так она нашла меня - Трейлер
Так она нашла меня  Трейлер

О фильме

У школьной учительнице из Филадельфии кризис среднего возраста. В одночасье вся её жизнь пошла наперекосяк: бросил муж, скончалась приёмная мать, внезапно объявилась настоящая мать, эксцентричная участница всевозможных ток-шоу и перевернула всё с ног на голову, в довершение всего она завертела роман с отцом одного из своих учеников…

В ролях

Хелен Хант
Хелен Хант
April Epner
Колин Ферт
Колин Ферт
Frank
Бетт Мидлер
Бетт Мидлер
Bernice Graves
Мэттью Бродерик
Мэттью Бродерик
Ben
Бен Шенкман
Бен Шенкман
Freddy
Линн Коэн
Линн Коэн
Trudy Epner
Джон Бенжамин Хикки
Alan
Салман Рушди
Dr. Masani
Дэйзи Тэхэн
Ruby
Томми Нельсон
Jimmy Ray
Режиссер Хелен Хант
Сценарист Виктор Левин, Elinor Lipman, Элис Арлен, Хелен Хант
Композитор Дэвид Мэнсфилд
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2007
Премьера онлайн 14 ноября 2009
Премьера в мире 7 сентября 2007
Дата выхода
7 сентября 2007 Россия 16+
19 сентября 2008 Великобритания
18 июня 2009 Германия
7 сентября 2007 Казахстан
9 октября 2008 Португалия
7 сентября 2007 США
7 сентября 2007 Украина
5 января 2012 Южная Корея
MPAA R
Бюджет $3 500 000
Сборы в мире $8 443 998
Производство Odyssey Entertainment, Killer Films, John Wells Productions
Другие названия
Then She Found Me, Cuando todo cambia, Reencuentro, ...ir ji mane susirado, Als sie mich fand, Amikor minden változik, Até que Me Encontrou, Chuyện Đời Cô Giáo, Cuando ella me encontró, Juhuslik kohtumine, Kiedyś mnie znajdziesz, Mère sur prise, Otan me vrike, Pronadjena, Quando Me Apaixono, Quando tutto cambia, Regasirea, Sattuman kauppaa, Then She Found Me - Manchmal kommt alles auf einmal, Une histoire de famille, Так вона знайшла мене, Так она нашла меня, Тя ме откри, いとしい人, 再給愛一次機會, Manchmal kommt alles auf einmal

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 13 голосов
5.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Так она нашла меня - Трейлер
Так она нашла меня Трейлер
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Цитаты

April Epner Твоя жена встречалась с кем-то ещё?
Frank Почти со всеми остальными. Я ей был слишком.
April Epner Твоя жена? Уверена, она так не думала.
Frank Она мне так говорила.
April Epner Что именно?
Frank «Ты для меня слишком много».
April Epner Фу.

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