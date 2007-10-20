Когда Чарли встречает Дафну, девушку своей мечты, он никак не ожидает, что за ее внимание ему придется бороться с любимым питомцем девушки«пупсиком». Когда же ему кажется, что больше нет сил противостоять и все потеряно, случается кое-что неожиданное:он начинает влюбляться в собаку, понимая, что нуждался не только в девушке, но и в хорошем друге. Теперь же когда отношения с «лучшим другом человека» налажены, Чарли нужно любой ценой удержать Дафну или он рискует потерять их обоих…