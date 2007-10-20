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Постер фильма Собачья любовь
4.9
Киноафиша Фильмы Собачья любовь
4.9

Собачья любовь

, 2007
Heavy Petting
США / комедия, мелодрама / 18+
Постер фильма Собачья любовь
4.9

О фильме

Когда Чарли встречает Дафну, девушку своей мечты, он никак не ожидает, что за ее внимание ему придется бороться с любимым питомцем девушки«пупсиком». Когда же ему кажется, что больше нет сил противостоять и все потеряно, случается кое-что неожиданное:он начинает влюбляться в собаку, понимая, что нуждался не только в девушке, но и в хорошем друге. Теперь же когда отношения с «лучшим другом человека» налажены, Чарли нужно любой ценой удержать Дафну или он рискует потерять их обоих…

В ролях

Малин Акерман
Малин Акерман
Daphne
Кевин Суссман
Кевин Суссман
Ras
Стивен Розен
Сэм Коппола
Old Codger #1
Брендан П. Хайнс
Брендан П. Хайнс
Charlie
Майк Дойл
Майк Дойл
James
Хуан Карлос Эрнандез
Juan
Allie Woods Jr.
Old Codger #2
Shayna Ferm
Party Girl #1
Марта Миллан
Party Girl #2
Martin Pfefferkorn
Homeless Man
Режиссер Марсель Сармиенто
Сценарист Марсель Сармиенто
Композитор Джулиан Нотт
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2007
Премьера онлайн 7 октября 2021
Премьера в мире 20 октября 2007
Дата выхода
20 октября 2007 Россия 12+
20 октября 2007 Казахстан
20 октября 2007 Украина
MPAA R
Бюджет $2 800 000
Сборы в мире $406 362
Производство SarcoFilms, LaSalleHolland
Другие названия
Heavy Petting, Eu ou Ele, Atado a ti, Babydoll: Enas aprosmenos erotas, Heartbreak Girl, Iubita mea, catelul ei si ... eu, Kutyakomédia, Lui, lei e Babydog, Meine Freundin, ihr Hund und ich, Ostre pieszczoty, Ou Eu Ou o Cão, She Underdog, The Underdog, Toi, moi... et mon chien, Собаче кохання, Собачья любовь, チャーリー　世界一かわいい犬と僕が伝えたいこと, She Underdog - Ich liebe einen Hund, Han, hun og hunden, Toi Moi Mon Chien

Рейтинг фильма

4.9
Оцените 11 голосов
4.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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