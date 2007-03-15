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Постер фильма Преступление и погода
4.6
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4.6

Преступление и погода

, 2006
Crime and Weather
Россия / мелодрама, драма, криминал / 18+
Постер фильма Преступление и погода
4.6

О фильме

Действие происходит в Академгородке, недалеко от Петрозаводска. Сюжет разворачивается в течение двух дней, с момента, когда утром после выпускного вечера группа молодых выпускников школы обнаруживает под мостом затопленную машину с телом одноклассницы, избранной накануне королевой бала. Кто убил Машу Гулько – влюбленный в нее одноклассник Виктор, его отец – учитель Родион Сергеевич, или..? Расследование, которое ведет капитан милиции Доронов, осложняется тем, что городку, стоящему на берегу залива, грозит наводнение и объявлена эвакуация. Последним рейсом в город прибывает из Петрозаводска ведущая телепрограммы "Преступления и погода" Эрика Доронова, которая и найдет настоящего убийцу.

В ролях

Евгений Сидихин
Евгений Сидихин
Rodion
Данила Козловский
Данила Козловский
Viktor
Елена Симонова
Елена Симонова
Erica
Валерий Филонов
Валерий Филонов
Сергей Уманов
Сергей Уманов
Алина Шмелева
Елена Руфанова
Елена Руфанова
Nadezhda
Режиссер Борис Фрумин
Сценарист Борис Фрумин, Алиса Царева
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в мире 15 марта 2007
Дата выхода
15 марта 2007 Россия Twister 16+
15 марта 2007 Беларусь
15 марта 2007 Казахстан
15 марта 2007 Украина
Производство Arsenal, NTV
Другие названия
Prestuplenie i pogoda, Преступление и погода

Рейтинг фильма

4.6
Оцените 10 голосов
3.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 27 августа 2024

Отзывы о фильме

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