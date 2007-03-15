Действие происходит в Академгородке, недалеко от Петрозаводска. Сюжет разворачивается в течение двух дней, с момента, когда утром после выпускного вечера группа молодых выпускников школы обнаруживает под мостом затопленную машину с телом одноклассницы, избранной накануне королевой бала. Кто убил Машу Гулько – влюбленный в нее одноклассник Виктор, его отец – учитель Родион Сергеевич, или..? Расследование, которое ведет капитан милиции Доронов, осложняется тем, что городку, стоящему на берегу залива, грозит наводнение и объявлена эвакуация. Последним рейсом в город прибывает из Петрозаводска ведущая телепрограммы "Преступления и погода" Эрика Доронова, которая и найдет настоящего убийцу.
|15 марта 2007
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