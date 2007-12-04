Золотой компас, 2007

12-летняя Лира Белаква живет в мире, где наука тесно переплетается с мистикой, а у каждого человека есть деймон - существо, которое сопровождает своего хозяина на протяжении всей его жизни. Спокойная жизнь Лиры и ее деймона Пантелеймона заканчивается, когда им удается предотвратить покушение на жизнь ее дяди - Лорда Азриэла. Вскоре после этого в руки девочки попадает алетиометр, артефакт, с помощью которого можно узнавать суть вещей. Тем временем по всей стране начинают таинственно исчезать дети. Их пропажа связана с деятельностью Жертвенного Совета и загадочной мисс Колтер. Узнав о том, где содержатся пропавшие дети, Лира отправляется к ним на помощь…