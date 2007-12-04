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The Golden Compass

Золотой компас, 2007

2007 / США / Великобритания
7.5 Оцените
98 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

12-летняя Лира Белаква живет в мире, где наука тесно переплетается с мистикой, а у каждого человека есть деймон - существо, которое сопровождает своего хозяина на протяжении всей его жизни. Спокойная жизнь Лиры и ее деймона Пантелеймона заканчивается, когда им удается предотвратить покушение на жизнь ее дяди - Лорда Азриэла. Вскоре после этого в руки девочки попадает алетиометр, артефакт, с помощью которого можно узнавать суть вещей. Тем временем по всей стране начинают таинственно исчезать дети. Их пропажа связана с деятельностью Жертвенного Совета и загадочной мисс Колтер.  Узнав о том, где содержатся пропавшие дети, Лира отправляется к ним на помощь…

  • Фильм является экранизацией книги Филипа Пулмана “Северное сияние” - первой части трилогии “Темные начала”. 
  • Изначально Филип Пулман хотел, чтобы роль Лорда Азриэла исполнил Джейсон Айзекс, а Ли Скорсби - Сэмюэл Л. Джексон. 
  • Дэниел Крейг самостоятельно выполнял большинство трюков во время съемок.  
  • Исполнительница роли Лиры Дакота Блю Ричардс познакомилась с книгами Пулмана еще до начала съемок, кроме того, она видела постановку в Королевском национальном театре. 
  • На роль главной героини пробовались около 10 тысяч британских школьниц.

История маленькой девочки Лиры Белакуа, учащейся в Оксфорде, но живущей в параллельном мире. Она отправляется в странствие, которое из необычной детской поездки превращается в опасное путешествие глобального масштаба. Ей предназначено не только одолеть великое зло, но и попытаться найти источник темных замыслов.

7.5 Оцените
98 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в России 6 декабря 2007
Премьера в мире 4 декабря 2007
Возраст 12+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Крис Вайц
Крис Вайц
В ролях
Николь Кидман
Николь Кидман
Дэниел Крэйг
Дэниел Крэйг
Ева Грин
Ева Грин
Сэм Эллиотт
Сэм Эллиотт
Джон Херт
Джон Херт
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Жанр фэнтези продолжает свое галопирующее победоносное шествие. И если уж за золотой компас модного сказочного блокбастера схватился соавтор «Американского пирога» – самой, вероятно, одиозной молодежной комедии последних лет десяти, то дело, почитай, беспроигрышное. Вообще, конечно, Крис Уайтц, окончивший Кембриджский университет (причем не тот, что в Массачусетсе, хотя и это было бы почетно, а тот, что в старой доброй Англии), вполне мог бы начать свою кинокарьеру не с…
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Reeker 2 апреля 2015, 12:51
Фильм ...ца,графика кульная вот тока конец не радует вроде всё так круто шло, мочилова,загадки,тайны,я ожидал развязку,а оказалось... Надеюсь… Читать дальше…
Кэр 2 апреля 2015, 12:51
По поводу того, почему золотой компас.

В Европе и России книга выходила под названием Nothern Lights, но в США книге было дано другое название - The Golden Compass, оттуда и название фильма :)
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