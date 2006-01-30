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Om Gud vill

По высшей воле, 2006

2006 / Швеция
4.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме

Лето 1975 года. Стокгольм охвачен небывалой жарой. Днем Хуан пакует фрукты в "Арстахалларна", как и его брат, который живет с ним. Вечером начинается его вторая работа — уборщиком в ресторане быстрого питания. Через неделю в Стокгольм приедет его жена, и поэтому все должно быть идеально. Недосып и угнетающая жара делает его одиночество более очевидным. Однажды рано утром его место на автобусной остановке оказывается занятым красивой женщиной Юли. После пары случайных встреч, ночные свидания с Юли становятся самой важной вещью в жизни Хуана.

Если будет на то воля божья, фантазия может стать реальностью.

4.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 11 октября 2007
Премьера в мире 30 января 2006
Прокатчик Кино без границ
Режиссер
Амир Камдин
В ролях
Нина Персон
Амир Камдин
Янне Карлсон
Тито Пенкефф
Хассан Бриджани
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма По высшей воле 1 постер
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