По высшей воле, 2006

Лето 1975 года. Стокгольм охвачен небывалой жарой. Днем Хуан пакует фрукты в "Арстахалларна", как и его брат, который живет с ним. Вечером начинается его вторая работа — уборщиком в ресторане быстрого питания. Через неделю в Стокгольм приедет его жена, и поэтому все должно быть идеально. Недосып и угнетающая жара делает его одиночество более очевидным. Однажды рано утром его место на автобусной остановке оказывается занятым красивой женщиной Юли. После пары случайных встреч, ночные свидания с Юли становятся самой важной вещью в жизни Хуана.

Если будет на то воля божья, фантазия может стать реальностью.