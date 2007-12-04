Отзывы о мультфильме
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Вселенная бесконечна и где-то в далекой галактике вертятся вокруг своих светил цветущие планеты населенные разумными птицами, водный мир, покоренный цивилизацией осьминогов, трудолюбивая цивилизация бобров, неустанно изменяющая облик родной планеты.
В той же галактике испокон веков сменяют друг друга крококороли, царящие на своей крокодильей планете и истребившие все живое в своей плотоядной епархии.
На просторах этой вселенной есть место и благородным инженерам изобретателям и расчетливым аферистам, готовым продать все и всех.
Нити всех интриг сплетаются на маленьком острове, давшем приют неунывающей цивилизации лягушек.
|4 декабря 2007
|Россия
|Вест
|12+
|4 декабря 2007
|Казахстан
|4 декабря 2007
|Украина