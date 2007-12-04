Вселенная бесконечна и где-то в далекой галактике вертятся вокруг своих светил цветущие планеты населенные разумными птицами, водный мир, покоренный цивилизацией осьминогов, трудолюбивая цивилизация бобров, неустанно изменяющая облик родной планеты.

В той же галактике испокон веков сменяют друг друга крококороли, царящие на своей крокодильей планете и истребившие все живое в своей плотоядной епархии.

На просторах этой вселенной есть место и благородным инженерам изобретателям и расчетливым аферистам, готовым продать все и всех.

Нити всех интриг сплетаются на маленьком острове, давшем приют неунывающей цивилизации лягушек.