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Постер мультфильма Лягушачий рай
Киноафиша Фильмы Лягушачий рай

Лягушачий рай

, 2007
Frog`s Paradise
Россия / анимация, сказка, семейный, комедия / 18+
Постер мультфильма Лягушачий рай

О фильме

Вселенная бесконечна и где-то в далекой галактике вертятся вокруг своих светил цветущие планеты населенные разумными птицами, водный мир, покоренный цивилизацией осьминогов, трудолюбивая цивилизация бобров, неустанно изменяющая облик родной планеты.

В той же галактике испокон веков сменяют друг друга крококороли, царящие на своей крокодильей планете и истребившие все живое в своей плотоядной епархии.

На просторах этой вселенной есть место и благородным инженерам изобретателям и расчетливым аферистам, готовым продать все и всех.

Нити всех интриг сплетаются на маленьком острове, давшем приют неунывающей цивилизации лягушек.

В ролях

Дмитрий Дюжев
Дмитрий Дюжев
Рената Литвинова
Рената Литвинова
Борис Моисеев
Станислав Садальский
Станислав Садальский
Сергей Сивохо
Режиссер Сергей Баженов
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 4 декабря 2007
Дата выхода
4 декабря 2007 Россия Вест 12+
4 декабря 2007 Казахстан
4 декабря 2007 Украина

Рейтинг мультфильма

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Место в рейтинге
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