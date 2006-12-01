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Любовь и честь
Bushi no ichibun
Любовь и честь, 2006
2006 / Япония
7.1
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Жанр:
драма
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О фильме
Самурай Синойо Мимура исполняя свой долг, лишается зрения. Благодаря жене, Кайо, он постепенно привыкает к слепоте. Но когда он узнает о неверности супруги — выгоняет ее из дома и остается один.
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7.1
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность
2 часа 1 минута
Год выпуска
2006
Премьера в России
5 июля 2007
Премьера в мире
1 декабря 2006
Возраст
18+
MPAA
PG-13
Прокатчик
Русский репортаж
Режиссер
Ёдзи Ямада
В ролях
Такуя Кимура
Рэй Дан
Мицугоро Бандо
Такаси Сасано
Каори Момои
Все актеры и съемочная группа
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