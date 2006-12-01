Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Праздники" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Любовь и честь Любовь и честь
Киноафиша Фильмы Любовь и честь
Bushi no ichibun

Любовь и честь, 2006

2006 / Япония
7.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Самурай Синойо Мимура исполняя свой долг, лишается зрения. Благодаря жене, Кайо, он постепенно привыкает к слепоте. Но когда он узнает о неверности супруги — выгоняет ее из дома и остается один.
7.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2006
Премьера в России 5 июля 2007
Премьера в мире 1 декабря 2006
Возраст 18+
MPAA PG-13
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Ёдзи Ямада
В ролях
Такуя Кимура
Такуя Кимура
Рэй Дан
Мицугоро Бандо
Такаси Сасано
Каори Момои
Каори Момои
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Любовь и честь
Харакири 3D
Харакири 3D (2011)
6.3333335
13 убийц
13 убийц (2010)
7.6666665
Кабеи
Кабеи (2008)
5.5
Скрытый клинок
Скрытый клинок (2004)
5.7272725
Сумрачный самурай
Сумрачный самурай (2002)
6.2
Самурай убийца
Самурай убийца (1965)
6.357143
Интимный дневник
Интимный дневник (1996)
4.3333335
Привет из Фукусимы
Привет из Фукусимы (2016)
6.785714
Великие свершения
Великие свершения (2015)
7
Пламя
Пламя (2015)
5.733333
Снято!
Снято! (2011)
6
Мемуары гейши
Мемуары гейши (2005)
6.529412
Фильм находится в подборках
Фильмы про самураев Фильмы про самураев
Постер фильма Любовь и честь 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
Легендарный дед был бы счастлив: первое фото внучки звезды советского кино
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
Орбакайте увела Байсарова у первой красавицы 90-х: об этой модели мечтали многие
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
Весь сюжет крутится вокруг этого: Гайдай допустил грубейшую ошибку в фильме «Спортлото-82»
Копия Листьева: Лорак долгие годы была любовницей этого красавца со связями
Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный
Костры рябин Шуфутинского — это только начало: песню о третьем ноября фанаты почему-то забыли
«Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета
Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше