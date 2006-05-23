Постер фильма Зидан - портрет 21-го века
Зидан - портрет 21-го века

, 2006
Zidane, un portrait du 21e siecle
Франция, Исландия / документальный, спорт / 18+
О фильме

Фильм был снят во время матча мадридского "Реала" против испанского "Вильяреала" на стадионе "Сантьяго Бернабеу" 23 апреля 2005 года.

Фильм длится 92 минуты — время, равное реальной длительности игры, но, в отличие от традиционных телерепортажей, внимание сосредоточено не на мяче. Вместо этого 17 синхронно работающих камер, расставленных вокруг стадиона, были нацелены только на один объект — на Зидана.

В ролях

Зинедин Зидан
Дэвид Бекхэм
Режиссер Дуглас Гордон, Филипп Паррено
Композитор Mogwai
Детали фильма

Страна Франция / Исландия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 23 мая 2006
Дата выхода
10 августа 2007 Россия
10 августа 2007 Беларусь
10 августа 2007 Казахстан
23 мая 2006 США
10 августа 2007 Украина
24 мая 2006 Франция
Сборы в мире $689 094
Производство Anna Lena Films, Naflastrengir, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo
Другие названия
Zidane, un portrait du 21e siècle, Zidane - A 21st Century Portrait, Zidane - Ein Porträt im 21. Jahrhundert, Zidane - Um Retrato do Século XXI, Zidane, portret XXI wieku, Zidane, portreto tou 21ou aiona, Zidane, un portrait du XXIème siècle, Zidane, un retrato del siglo XXI, Zidane, un ritratto del XXI secolo, Zidane: A 21st Century Portrait, Zidane. Un retrato del siglo XXI, Зидан: Портрет 21-го века, ジダン　神が愛した男

6.2 IMDb

