Фильм был снят во время матча мадридского "Реала" против испанского "Вильяреала" на стадионе "Сантьяго Бернабеу" 23 апреля 2005 года.

Фильм длится 92 минуты — время, равное реальной длительности игры, но, в отличие от традиционных телерепортажей, внимание сосредоточено не на мяче. Вместо этого 17 синхронно работающих камер, расставленных вокруг стадиона, были нацелены только на один объект — на Зидана.