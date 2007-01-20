Джо Страммер: Будущее - как чистый лист, 2007

Из депрессии послевоенной Британии зазвучал бунтарский голос, вместивший в себя дух социального равенства, свободы выражения и расовой терпимости, пробивавшийся через несправедливость, которая держала власть и богатство в руках немногих. Панк это больше, чем подростковый протест. Это было социальное и культурное движение, которое перевернуло современное мышление и повлияло на политическое, социальное и культурное сознание следующих 30 лет. Как у любой революции у панка были свои лидеры. Такие как Джонни Роттен, Боб Гелдоф и Боно. Но даже у них был мэтр — так сказать, крестный отец, который был плоть от плоти дитя панк движения. Это история Джо Страммера - основателя "Клэш" /Clash/ — бога панка.