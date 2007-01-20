Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Я делаю шаг" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Джо Страммер: Будущее - как чистый лист Джо Страммер: Будущее - как чистый лист
Киноафиша Фильмы Джо Страммер: Будущее - как чистый лист
Joe Strummer: The Future Is Unwritten

Джо Страммер: Будущее - как чистый лист, 2007

2007 / Ирландия / Великобритания
7.5 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Из депрессии послевоенной Британии зазвучал бунтарский голос, вместивший в себя дух социального равенства, свободы выражения и расовой терпимости, пробивавшийся через несправедливость, которая держала власть и богатство в руках немногих. Панк это больше, чем подростковый протест. Это было социальное и культурное движение, которое перевернуло современное мышление и повлияло на политическое, социальное и культурное сознание следующих 30 лет. Как у любой революции у панка были свои лидеры. Такие как Джонни Роттен, Боб Гелдоф и Боно. Но даже у них был мэтр — так сказать, крестный отец, который был плоть от плоти дитя панк движения. Это история Джо Страммера - основателя "Клэш" /Clash/ — бога панка.

7.5 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в России 20 января 2007
Премьера в мире 20 января 2007
Возраст 18+
Режиссер
Джульен Темпл
В ролях
Боно
Стив Бушеми
Стив Бушеми
Терри Чимес
Джон Кьюсак
Джон Кьюсак
Джонни Депп
Джонни Депп
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Джо Страммер: Будущее - как чистый лист
Gimme Danger. История Игги и The Stooges
Gimme Danger. История Игги и The Stooges (2016)
7.2
Хорошие вибрации
Хорошие вибрации (2012)
7.1666665
Лондон – современный Вавилон
Лондон – современный Вавилон (2012)
7.2
Гонзо: Страх и ненависть Хантера С. Томпсона
Гонзо: Страх и ненависть Хантера С. Томпсона (2008)
5.8
Гластонбери
Гластонбери (2006)
6.6
Солдаты Буффало
Солдаты Буффало (2001)
6.818182
Экстаз Вилко Джонсона
Экстаз Вилко Джонсона (2015)
7.5
Человек-вечность (2008)
6.230769
В поисках Теда Демми
В поисках Теда Демми (2010)
6.3636365
Колыбель будет качаться
Колыбель будет качаться (1999)
6.8
Чирак
Чирак (2016)
5.714286
Джонни Д
Джонни Д (2009)
7.5673075
Фильм находится в подборках
Фильмы с Джонни Деппом Фильмы с Джонни Деппом
Постер фильма Джо Страммер: Будущее - как чистый лист 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
20 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Тест: собакой какой породы вы могли бы стать?
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
Благородные «олени»: только обладатели этих имен не уйдут от вас, застав с любовником в постели
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
Легендарный дед был бы счастлив: первое фото внучки звезды советского кино
Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине
Соседи называли девочку Джокером: вот как сложилась судьба родившейся без губ малышки
Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный
«Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой
Хабенского предупредили: МХТ привлек внимание на самом высоком уровне
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше