Казалось бы, у диджея Дениса Орлова есть все, о чем может мечтать молодой человек, – хорошие друзья, верная возлюбленная, любимая работа и успешная карьера впереди. Чтобы записать свою собственную пластинку и выйти на новый профессиональный уровень, герою нужна не такая уж большая сумма денег, и вот однажды ему подворачивается шанс ее заработать. Денис соглашается на рискованную аферу с кражей наркотиков и тут же попадает под прицел местного наркобарона.
Денис Орлов - молодой амбициозный ди-джей в ночном клубе крупного южногогорода. У него есть всё - талант, любовь, друзья. Он мечтает статьпрофессиональным музыкантом и сменить площадку с танцпола на стадионы иконцертные залы. Жизнь Дениса - дорога вперед, сулящая множество сюрпризов.Но не всегда приятных. Чтобы срочно раздобыть денег, Денис соглашается наодну - всего лишь одну - сделку по продаже легких наркотиков. Но именно наэтой сделке Денис переходит дорогу районному криминальному авторитету Вернеру. Дениса и его друзей ставят перед выбором - или "отработка грехов" вструктуре Вернера, или безымянная могила на пустыре за городом.Теперь Денис вынужден вести двойную жизнь. Ночью он - ди-джей, в остальноевремя - наркодилер на службе у одного из самых хитрых и безжалостныхбандитов города.
Денис, против своего желания, поднимается вверх в бандитской иерархии. Послучайному стечению обстоятельств Денис становится вдруг ключевой фигурой вмноголетнем противостоянии Вернера и начальника местной криминальной милиции майора Дудайтиса.
Единственное желание Дениса - выйти и вернуться к нормальной жизни, но дляэтого ему предстоит сделать выбор.
|14 ноября 2007
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