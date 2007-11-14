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Киноафиша Фильмы Тиски

Тиски

Tiski 18+
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О фильме

Казалось бы, у диджея Дениса Орлова есть все, о чем может мечтать молодой человек, – хорошие друзья, верная возлюбленная, любимая работа и успешная карьера впереди. Чтобы записать свою собственную пластинку и выйти на новый профессиональный уровень, герою нужна не такая уж большая сумма денег, и вот однажды ему подворачивается шанс ее заработать. Денис соглашается на рискованную аферу с кражей наркотиков и тут же попадает под прицел местного наркобарона.

  • Создание фильма частично финансировал Госнаркоконтроль России.
  • Большая часть съемок прошла в Ростове-на-Дону в течение двух летних месяцев 2006 года. Два съемочных дня кинематографисты также провели в Москве.
  • В 2005 году в процессе подготовки к работе над фильмом “Стиляги” Валерий Тодоровский понял, что проект получается слишком масштабным. На время записи саундтрека к “Стилягам” он отложил непосредственные съемки и пригласил собранную съемочную группу поучаствовать в более “простом” проекте “Тиски”. Так, например, и в “Стилягах”, и в “Тисках” в главных ролях появились Максим Матвеев и Екатерина Вилкова.
  • Со сценаристом картины Олегом Маловичко Валерий Тодоровский познакомился через Интернет.
  • Фильм принял участие в основном конкурсе фестиваля “Кинотавр” 2007.

Денис Орлов - молодой амбициозный ди-джей в ночном клубе крупного южногогорода. У него есть всё - талант, любовь, друзья. Он мечтает статьпрофессиональным музыкантом и сменить площадку с танцпола на стадионы иконцертные залы. Жизнь Дениса - дорога вперед, сулящая множество сюрпризов.Но не всегда приятных. Чтобы срочно раздобыть денег, Денис соглашается наодну - всего лишь одну - сделку по продаже легких наркотиков. Но именно наэтой сделке Денис переходит дорогу районному криминальному авторитету Вернеру. Дениса и его друзей ставят перед выбором - или "отработка грехов" вструктуре Вернера, или безымянная могила на пустыре за городом.Теперь Денис вынужден вести двойную жизнь. Ночью он - ди-джей, в остальноевремя - наркодилер на службе у одного из самых хитрых и безжалостныхбандитов города.

Денис, против своего желания, поднимается вверх в бандитской иерархии. Послучайному стечению обстоятельств Денис становится вдруг ключевой фигурой вмноголетнем противостоянии Вернера и начальника местной криминальной милиции майора Дудайтиса.

Единственное желание Дениса - выйти и вернуться к нормальной жизни, но дляэтого ему предстоит сделать выбор.

Страна Россия
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 14 ноября 2007
Дата выхода
14 ноября 2007 Россия Каскад 18+
15 ноября 2007 Беларусь
15 ноября 2007 Казахстан
15 ноября 2007 Украина
Сборы в мире $1 500 171
Производство Красная Стрела, Rekun Cinema
Другие названия
Tiski, Vice, A tartozás, Spaustuvai, Spīles, W matni, Тиски
Режиссер
Валерий Тодоровский
Валерий Тодоровский
В ролях
Максим Матвеев
Максим Матвеев
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук
Алексей Серебряков
Алексей Серебряков
Игорь Войнаровский
Игорь Войнаровский
Антон Шагин
Антон Шагин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.3
Оцените 16 голосов
6.3 IMDb
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