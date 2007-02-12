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Breach

Измена, 2007

2007 / США
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

Фильм основан на реальных событиях, рассказанных бывшим агентом ФБР.

Молодой Эрик О"Нейлл направлен на службу в новую дивизию, созданную в рамках ФБР. Эрик счастлив - он мечтает стать лучшим из агентов, когда-либо служивших в федеральных силах США. Однако довольно быстро ему становится ясна истинная причина этого назначения. О`Нейл должен разоблачить своего босса и наставника Агента Хэнссена, который, скрываясь под маской человека с безупречными моральными устоями, на самом деле торгует тайными сведениями службы ФБР. Неожиданно для себя Эрик оказывается в эпицентре шпионских игр. Ему неоткуда ждать помощи и приходится рассчитывать лишь на свои силы, вступая в схватку, из которой еще никому не удалось выйти живым.

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 12 июля 2007
Премьера в мире 12 февраля 2007
Возраст 18+
MPAA PG-13
Прокатчик Lizard
Режиссер
Билли Рэй
В ролях
Крис Купер
Крис Купер
Лора Линни
Лора Линни
Каролин Даверна
Каролин Даверна
Гэри Коул
Гэри Коул
Кэтлин Куинлан
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Измена 3 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Рентген 2 апреля 2015, 12:51
Мрачный, серый, невнятный фильм. Но я такие люблю.. Без излишеств и трюкачества.
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саундтрек фильма Измена
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