Измена, 2007

Фильм основан на реальных событиях, рассказанных бывшим агентом ФБР.

Молодой Эрик О"Нейлл направлен на службу в новую дивизию, созданную в рамках ФБР. Эрик счастлив - он мечтает стать лучшим из агентов, когда-либо служивших в федеральных силах США. Однако довольно быстро ему становится ясна истинная причина этого назначения. О`Нейл должен разоблачить своего босса и наставника Агента Хэнссена, который, скрываясь под маской человека с безупречными моральными устоями, на самом деле торгует тайными сведениями службы ФБР. Неожиданно для себя Эрик оказывается в эпицентре шпионских игр. Ему неоткуда ждать помощи и приходится рассчитывать лишь на свои силы, вступая в схватку, из которой еще никому не удалось выйти живым.