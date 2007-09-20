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Монгол. Часть первая Монгол. Часть первая
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Монгол. Часть первая, 2007

2007 / Казахстан / Россия / Германия
7.4 Оцените
56 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма разворачивается в XII веке. Молодой Тэмуджин вместе со своим отцом Есугеем отправляется с визитом к представителям племени меркитов - одной из местных девушек в будущем предстоит стать его женой. Выбор юноши падает на красавицу Борте. Договорившись о браке, герои возвращаются домой, но на середине пути Есугей и все его близкие погибают от рук недругов. Лишь юному Тэмуджину удается спастись и укрыться от преследователей в бескрайних монгольских степях. Плен, рабство, бесчисленные унижения и истязания - через все это предстоит пройти герою, прежде чем он станет могущественным Чингисханом и создаст свою собственную империю.

  • В 2008 году фильм был номинирован на премию “Оскар” в номинации “Лучший фильм на иностранном языке”. В истории кинематографа Казахстана это первая картина, выдвинутая на самую престижную кинонаграду. 
  • Продолжительность съемок составила 14 месяцев. 
  • Исполнительница роли Борте Хулан Чулуун прежде никогда не снималась в кино. Девушка училась на журналистку, когда случайно познакомилась с кастинг-директором и получила приглашение на пробы.
  • В общей сложности в работе над фильмом было задействовано около 2000 человек. Поскольку среди них были представители разных национальностей, на съемочной площадке работали 30 переводчиков.

"Не презирай слабого детеныша ? он может оказаться сыном тигра", — говорит монгольская пословица.

Мальчик Темуджин, которому предстоит стать Чингисханом, повелителем половины мира, прошел через голод, унижения, рабство. На него охотились, его пытали и предавали. Он выжил, хотя казалось, что это невозможно. Его сила, ум и воля к жизни были несравнимы с возможностями обычного человека. Его поддерживала любовь Борте, первой и любимой жены, которую у него никто не смог отнять.

7.4 Оцените
56 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 20 сентября 2007
Премьера в мире 20 сентября 2007
Возраст 16+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Сергей Бодров
Сергей Бодров
В ролях
Таданобу Асано
Таданобу Асано
Хулан Чулуун
Амаду Мамадаков
Амаду Мамадаков
Басан
Алия
Все актеры и съемочная группа
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Монгол. Часть первая

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Наша рецензия
Забудьте всё, что вы знали до сего дня о Чингисхане. На самом деле это был благороднейший сын своего времени, добрейшей души человек, кроткий, милосердный и чуткий. Просто в юности он много страдал, многое пережил, многое передумал. Поэтому в конце фильма и пришел к выводу, что за каждого провинившегося должны умереть десять, за каждых десятерых – сотня, за каждую сотню – тысяча, а за тысячу провинившихся – все монголы. Ну, и стертое с лица земли Тангутское царство в придачу,…
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Tigra 2 апреля 2015, 12:51
Благодаря данному подходу (и режиссёру вместе с соавтором сценария), как персонаж Чингисхан не раскрыт абсолютно, не смотря на то, что фильм… Читать дальше…
Кристина Круглая 5 марта 2023, 15:17
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