Монгол. Часть первая, 2007

Действие фильма разворачивается в XII веке. Молодой Тэмуджин вместе со своим отцом Есугеем отправляется с визитом к представителям племени меркитов - одной из местных девушек в будущем предстоит стать его женой. Выбор юноши падает на красавицу Борте. Договорившись о браке, герои возвращаются домой, но на середине пути Есугей и все его близкие погибают от рук недругов. Лишь юному Тэмуджину удается спастись и укрыться от преследователей в бескрайних монгольских степях. Плен, рабство, бесчисленные унижения и истязания - через все это предстоит пройти герою, прежде чем он станет могущественным Чингисханом и создаст свою собственную империю.
"Не презирай слабого детеныша ? он может оказаться сыном тигра", — говорит монгольская пословица.
Мальчик Темуджин, которому предстоит стать Чингисханом, повелителем половины мира, прошел через голод, унижения, рабство. На него охотились, его пытали и предавали. Он выжил, хотя казалось, что это невозможно. Его сила, ум и воля к жизни были несравнимы с возможностями обычного человека. Его поддерживала любовь Борте, первой и любимой жены, которую у него никто не смог отнять.