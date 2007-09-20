Монгол. Часть первая, 2007

Наша рецензия

Забудьте всё, что вы знали до сего дня о Чингисхане. На самом деле это был благороднейший сын своего времени, добрейшей души человек, кроткий, милосердный и чуткий. Просто в юности он много страдал, многое пережил, многое передумал. Поэтому в конце фильма и пришел к выводу, что за каждого провинившегося должны умереть десять, за каждых десятерых – сотня, за каждую сотню – тысяча, а за тысячу провинившихся – все монголы. Ну, и стертое с лица земли Тангутское царство в придачу,…