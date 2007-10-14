Как мало в нашей жизни сказочного и волшебного. Но стоит посмотреть онлайн добрый фильм «Вечерняя сказка», и в вас проснется вера в магию повседневности. Маленький Даня чувствует себя очень одиноким: мама давно ушла из семьи и ребенком не интересуется, папа-бизнесмен целыми днями пропадает на работе, и времени на воспитание сына совсем не остается. Предоставленный самому себе, мальчик скучает, тоскует и вдруг находит себе неожиданного друга — ведущую детской вечерней программы, тетю Машу. И пусть тетя Маша улыбается Дане только с экрана телевизора, зато она добрая, веселая, внимательная, красивая — как мечта о настоящей маме. Но в один прекрасный день мечта воплощается в реальность: папа знакомится с телеведущей Машей Пчелкиной, и она по-настоящему входит в жизнь Дани. Мальчик уверен, что теперь-то все горести позади, но случается несчастье: папа с друзьями уходит в горы, альпинисты попадают в лавину и пропадают без вести. И когда кажется, что надеяться больше не на что, происходит настоящее чудо.