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Киноафиша Фильмы Вечерняя сказка

Вечерняя сказка

Vechernyaya skazka 18+
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О фильме

Как мало в нашей жизни сказочного и волшебного. Но стоит посмотреть онлайн добрый фильм «Вечерняя сказка», и в вас проснется вера в магию повседневности. Маленький Даня чувствует себя очень одиноким: мама давно ушла из семьи и ребенком не интересуется, папа-бизнесмен целыми днями пропадает на работе, и времени на воспитание сына совсем не остается. Предоставленный самому себе, мальчик скучает, тоскует и вдруг находит себе неожиданного друга — ведущую детской вечерней программы, тетю Машу. И пусть тетя Маша улыбается Дане только с экрана телевизора, зато она добрая, веселая, внимательная, красивая — как мечта о настоящей маме. Но в один прекрасный день мечта воплощается в реальность: папа знакомится с телеведущей Машей Пчелкиной, и она по-настоящему входит в жизнь Дани. Мальчик уверен, что теперь-то все горести позади, но случается несчастье: папа с друзьями уходит в горы, альпинисты попадают в лавину и пропадают без вести. И когда кажется, что надеяться больше не на что, происходит настоящее чудо.

Страна Украина
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 14 октября 2007
Дата выхода
14 октября 2007 Россия 12+
11 ноября 2007 США
Производство Мостелефильм, Star Media
Другие названия
Vechernyaya skazka, A Bedtime Story, Вечерняя сказка
Режиссер
Юрий Стыцковский
В ролях
Серафима Низовская
Серафима Низовская
Алексей Булдаков
Алексей Булдаков
Юрий Стыцковский
Александр Дедюшко
Александр Дедюшко
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.5
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
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