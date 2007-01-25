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Chapter 27

Глава 27, 2007

2007 / США / Канада
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15 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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О фильме

Нью-Йорк. 8 декабря 1980 года. Черная дата в истории рок-музыки. Джон Леннон выходит из его нью-йоркских апартаментов «Дакота», где он проживает со своей женой Йоко Оно. Марк Чэпмэн нажимает на курок и выпускает в рок-идола пять пуль подряд. Почему? За что? Что толкнуло этого на вид нормального, женатого человека убить легенду музыки и лидера молодежи 60-х? За несколько дней до трагедии психическое состояние Чэпмена стремительно ухудшается, он предается жесткой депрессии, его гнетет обыденность и мещанство, его все больше раздражает поведение фанатов, собирающихся у «Дакоты». Нездоровая приверженность классическому роману приводит Чэпмена к потере чувства реальности и совершению одного из самых громких преступлений в истории человечества.

7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в России 25 января 2007
Премьера в мире 25 января 2007
Возраст 18+
MPAA R
Режиссер
Дж.П. Шейфер
В ролях
Урсула Эббот
Джордж Брайант II
Кевин Кеннон
Марк Линдсэй Чэпман
Линдси Лохан
Линдси Лохан
Все актеры и съемочная группа
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20 февраля 2015 00:00
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