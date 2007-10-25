Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Господин Неприкасаемый
Постер фильма Господин Неприкасаемый
Рейтинги
5.9 Рейтинг IMDb: 6.6
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Господин Неприкасаемый

Господин Неприкасаемый

Mr. Untouchable 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Правдивая история жизни пресловутого выходца из Гарлема — Ники Барнса, бывшего наркомана и драг-дилера. Господин Неприкасаемый стал мультимиллионером на продаже героина в 1970-х годах. Пик славы Ники пришелся на 1977, когда на обложке New York Times появилось его фото, подписанное "Господин Неприкасаемый. Это Ники Барнс. Полиция говорит, что он самый крупный драг-дилер Гарлема, но может ли она это доказать?". После чего все силы свободной Америки были брошены на поимку Барнса...
Страна США
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в мире 25 октября 2007
Дата выхода
20 декабря 2007 Россия
25 октября 2007 Австралия
20 декабря 2007 Беларусь
20 декабря 2007 Казахстан
26 октября 2007 США
20 декабря 2007 Украина
MPAA R
Сборы в мире $104 678
Производство Blowback Productions, Dash Films, HDNet Films
Другие названия
Mr. Untouchable, Mr. Untouchable - Der Drogenpate der Bronx, Pan Nietykalny, Господин Неприкасаемый
Режиссер
Марк Левин
В ролях
Лерой Ники Барнс
Тельма Грант
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Господин Неприкасаемый
Люди, которых мы ненавидим на свадьбе 5.6
Люди, которых мы ненавидим на свадьбе (2022)
Т2: Трейнспоттинг 7.3
Т2: Трейнспоттинг (2017)
Гангстер 7.7
Гангстер (2007)
Ангел мщения 6.8
Ангел мщения (1980)
Классовый барьер 7.4
Классовый барьер (2016)

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Красный — хит сезона: попытайтесь назвать 5 культовых фильмов СССР по алым нарядам их героинь (тест)
«Игра престолов» и «Во все тяжкие» в список не попали: россияне выбрали 5 сериалов — хочется стереть память, чтобы их пересмотреть
Угадайте советский фильм только по фразе о еде: тест для тех, кто разбирается в хорошем кино
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше