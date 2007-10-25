Правдивая история жизни пресловутого выходца из Гарлема — Ники Барнса, бывшего наркомана и драг-дилера. Господин Неприкасаемый стал мультимиллионером на продаже героина в 1970-х годах. Пик славы Ники пришелся на 1977, когда на обложке New York Times появилось его фото, подписанное "Господин Неприкасаемый. Это Ники Барнс. Полиция говорит, что он самый крупный драг-дилер Гарлема, но может ли она это доказать?". После чего все силы свободной Америки были брошены на поимку Барнса...

Развернуть