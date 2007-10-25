Правдивая история жизни пресловутого выходца из Гарлема — Ники Барнса, бывшего наркомана и драг-дилера. Господин Неприкасаемый стал мультимиллионером на продаже героина в 1970-х годах. Пик славы Ники пришелся на 1977, когда на обложке New York Times появилось его фото, подписанное "Господин Неприкасаемый. Это Ники Барнс. Полиция говорит, что он самый крупный драг-дилер Гарлема, но может ли она это доказать?". После чего все силы свободной Америки были брошены на поимку Барнса...
СтранаСША
Продолжительность1 час 32 минуты
Год выпуска2007
Премьера в мире25 октября 2007
Дата выхода
20 декабря 2007
Россия
25 октября 2007
Австралия
20 декабря 2007
Беларусь
20 декабря 2007
Казахстан
26 октября 2007
США
20 декабря 2007
Украина
MPAAR
Сборы в мире$104 678
ПроизводствоBlowback Productions, Dash Films, HDNet Films
Другие названия
Mr. Untouchable, Mr. Untouchable - Der Drogenpate der Bronx, Pan Nietykalny, Господин Неприкасаемый