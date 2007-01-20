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Год собаки
Year of the Dog
Год собаки, 2007
2007 / США
6.0
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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Жанр:
драма
комедия
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О фильме
Жизнь женщины-секретаря резко меняется, когда умирает ее любимая собака.
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6.0
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность
1 час 37 минут
Год выпуска
2007
Премьера в России
20 января 2007
Премьера в мире
20 января 2007
Возраст
18+
MPAA
PG-13
Режиссер
Майк Уайт
В ролях
Лаура Дерн
Реджина Кинг
Джон Си Райли
Молли Шеннон
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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