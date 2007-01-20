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Год собаки
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Year of the Dog

Год собаки, 2007

2007 / США
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме

Жизнь женщины-секретаря резко меняется, когда умирает ее любимая собака.

6.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 20 января 2007
Премьера в мире 20 января 2007
Возраст 18+
MPAA PG-13
Режиссер
Майк Уайт
Майк Уайт
В ролях
Лаура Дерн
Реджина Кинг
Реджина Кинг
Джон Си Райли
Джон Си Райли
Молли Шеннон
Молли Шеннон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Год собаки 2 постера
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8 апреля 2016 00:00
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