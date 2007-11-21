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Hitman

Хитмэн, 2007

2007 / Франция / США
6.8 Оцените
69 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Главный герой фильма – Хитмэн, хладнокровный профессиональный киллер под кодовым именем 47-й, – получает задание убить Президента России Бориса Беликова. Несмотря на успешную операцию, Агент 47 оказывается в самой гуще политических интриг, которые грозят герою не только потерей гонорара, но и физическим устранением.

Чтобы раскрыть личность своего предателя, Хитмэн начинает собственное расследование. На пути у героя встают агенты Интерпола и ФСБ, а также новые для супер-убийцы чувства, которые он начинает испытывать к Нике Ворониной, свидетельнице покушения на президента.

Киноадаптаци. серии видеоигр Hitman доверили французу Ксавье Жансу, для которого “Хитмэн” стал дебютом в Голливуде. Роль безжалостного Агента 47 исполнил Тимоти Олифант (“Экстази”, “Дэдвуд”). К актеру присоединились Ольга Куриленко (“Квант Милосердия”) и Дугрэй Скотт (“Миссия невыполнима 2”).

  • В октябре 2007 года киностудия 20th Century Fox решила отредактировать картину и переснять ряд сцен, и в связи с этим Ксавье Жанс был отстранен от режиссерской должности. “Фокс” отрицал факт отстранения, но позже эту информацию подтвердил исполнитель роли Хитмэна Тимоти Олифант.
  • Хотя персонаж Дугрея Скотта часто вынимает сигарету из пачки, ему ни разу не удается ее прикурить.
  • Тимоти Олифант набрал около 9 килограмм мышечной массы для роли Хитмэна. Для подготовки к роли актер занимался силовыми тренировками и боевыми искусствами.
  • В сцене, где Агент 47 попадает через окно в детскую комнату, можно заметить, что ребята играют в видеоигру “Hitman: Blood Money” (2006) для приставки PlayStation 2.
  • Сцена в ресторане, в которой героиня Ольги Куриленко рассказывает о том, что у нее когда-то была белка, стала импровизацией актрисы.
  • Сцена, Хитмэн сидит на крыше со снайперско в ​​руке и красными буквами позади него, как и эпизод в ванной, взята непосредственно из игры “Hitman”.
  • Персонаж Ники основан героине Лэй (Мэй) Лин из игры. Агент 47 дважды спасал проституке Лин жизнь в обмен на необходимую важную информацию.
  • Большая часть кадров на вступительных титрах взята из телевизионного шоу “Темный ангел” (2000), также принадлежащего 20th Century Fox. “Темный ангел” рассказывает похожую историю о генетически модифицированных детях, воспитанных как супер-киллеры.
  • Изначально студия попросила режиссера Ксавье Жанса сделать фильм с рейтингом PG-13, но он отказался, сославшись на весьма “взрослый” исходный материал. Тогда Жансу разрешили ориентироваться на рейтинг R, но после его отстранения от проекта Николас Де То все же отредактировал множество сцен, как и для “Крепкого орешка 4.0” с участие того же Олифанта в том же году.
  • Для роли Ники Ольге Куриленко пришлось достаточно коротко обрезать волосы. Актриса призналась, что не чувствовала себя самой собой, и этот опыт помог ей сжиться со своим персонажем.
  • В игре Агент 47 – обладатель голубых глаз. Перед съемками Тимоти Олифант пробовал носить цветные линзы, но режиссер понял, что при этом Олифант выглядел странно, и решил оставить героя кареглазым.
  • Агента 47 должен был сыграть Вин Дизель, но впоследствии актер выбыл из каста, оставшись при этом исполнительным продюсером. Его должен был заменить Джейсон Стэйтем, но в итоге роль досталась Тимоти Олифанту.
  • Большинство сцен, где действие происходит в России, на самом деле были сняты в Софии, Болгария. Съемки проходили у Национального театра имени Ивана Вазова, на центральном вокзале и в храме Святого Александра Невского.
  • Создатели фильма вдохновлялись киноработами Люка Бессона.
  • На роль Хитмэна пробовался актер Давид Батесон, который озвучивал Агента 47 в играх игр Hitman, но в итоге ему отказали.

Наемный убийца сам становится мишенью, когда оказывается втянут в политический переворот. По его следам идут Интерпол и ГРУ. Зажатый меж двух огней, он будет искать, кто и почему его подставил.

6.8 Оцените
69 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 29 ноября 2007
Премьера онлайн 15 мая 2020
Премьера в мире 21 ноября 2007
Возраст 16+
Режиссер
Ксавье Жанс
Ксавье Жанс
В ролях
Тимоти Олифант
Тимоти Олифант
Дугрэй Скотт
Ольга Кириленко
Ульрих Томсен
Ульрих Томсен
Майкл Оффей
Все актеры и съемочная группа
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Хитмэн
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Кому на XVI фестивале «Послание к Человеку» в 2006 году (или каким-либо иным образом) посчастливилось увидеть абсолютно гениальную короткометражку француза Ксавье Жана «На рассвете» (в оригинале – Au petit matin), рассказывавшую о любви женщины к умершему сыну и о переносе этой любви на избившего ее юного преступника, – тому экранизация видеоигры Hitman, осуществленная тем же Ксавье Жаном, покажется чудовищным недоразумением. Этот очередной взращенный под…
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Tiriel 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (shout in darkness, 03/12/2007 - 16:18:26):Сами виноваты что на нашем языке инструкции не пишут , не считаются с нами и думают что… Читать дальше…
Tiriel 2 апреля 2015, 12:51

Блин, а я-то думала, что снять фильм хуже "Волкодава" и Параграфа 78 нельзя... ан нет!!!
Думала, что Уве Болл - это дно - таки нет,… Читать дальше…
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6 голливудских фильмов, которые снимали в России Ради этих картин их создателям пришлось ехать в страну балерин и медведей. И некоторые из них даже обошлись почти без «клюквы». 
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12 июня 2021 12:00
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