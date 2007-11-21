Хитмэн, 2007

Главный герой фильма – Хитмэн, хладнокровный профессиональный киллер под кодовым именем 47-й, – получает задание убить Президента России Бориса Беликова. Несмотря на успешную операцию, Агент 47 оказывается в самой гуще политических интриг, которые грозят герою не только потерей гонорара, но и физическим устранением.
Чтобы раскрыть личность своего предателя, Хитмэн начинает собственное расследование. На пути у героя встают агенты Интерпола и ФСБ, а также новые для супер-убийцы чувства, которые он начинает испытывать к Нике Ворониной, свидетельнице покушения на президента.
Киноадаптаци. серии видеоигр Hitman доверили французу Ксавье Жансу, для которого “Хитмэн” стал дебютом в Голливуде. Роль безжалостного Агента 47 исполнил Тимоти Олифант (“Экстази”, “Дэдвуд”). К актеру присоединились Ольга Куриленко (“Квант Милосердия”) и Дугрэй Скотт (“Миссия невыполнима 2”).
Наемный убийца сам становится мишенью, когда оказывается втянут в политический переворот. По его следам идут Интерпол и ГРУ. Зажатый меж двух огней, он будет искать, кто и почему его подставил.
Блин, а я-то думала, что снять фильм хуже "Волкодава" и Параграфа 78 нельзя... ан нет!!!
Думала, что Уве Болл - это дно - таки нет,… Читать дальше…