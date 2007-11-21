Хитмэн, 2007

Главный герой фильма – Хитмэн, хладнокровный профессиональный киллер под кодовым именем 47-й, – получает задание убить Президента России Бориса Беликова. Несмотря на успешную операцию, Агент 47 оказывается в самой гуще политических интриг, которые грозят герою не только потерей гонорара, но и физическим устранением.

Чтобы раскрыть личность своего предателя, Хитмэн начинает собственное расследование. На пути у героя встают агенты Интерпола и ФСБ, а также новые для супер-убийцы чувства, которые он начинает испытывать к Нике Ворониной, свидетельнице покушения на президента.

Киноадаптаци. серии видеоигр Hitman доверили французу Ксавье Жансу, для которого “Хитмэн” стал дебютом в Голливуде. Роль безжалостного Агента 47 исполнил Тимоти Олифант (“Экстази”, “Дэдвуд”). К актеру присоединились Ольга Куриленко (“Квант Милосердия”) и Дугрэй Скотт (“Миссия невыполнима 2”).