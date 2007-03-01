Похищение, 2006

На вечеринке популярная фотомодель Дженнифер Три неожиданно теряет сознание после выпитого коктейля. В себя она приходит в подвале частного жилого дома, и понимает, что похищена. За стеклянной стеной томится еще один пленник — молодой человек по имени Гарри. Молодые люди понимают: чтобы остаться в живых, им необходимо совершить побег, однако попытки спастись всякий раз оканчиваются неудачей, так как маньяк, похитивший Дженнифер и Гарри, искусно расставляет ловушки, в которые всякий раз попадают беглецы...
«“Пила”! Как много в этом звуке для сердца русского слилось!..» – примерно так можно было бы передать вкратце смысл фильма «Похищение». Почему «Пила» – чуть ниже; пока же упомянем о том, почему «русского». Дело в том, что американский триллер «Похищение» снимался на «Мосфильме» на деньги преимущественно российских продюсеров, вследствие чего фильм и значится как «a Russian-American co-production» (Russian, заметьте, на первом месте). Что в Канаде, Чехии и Венгрии (а иногда даже в Словакии и…
ты целуй его везде, 18ть ему уже (c)
ps если на фильм кабачка я допускаю сходить, тк от… Читать дальше…
Где тут 10 баллов ставить?! Отдаю данному пользователю за исключительное чувство вкуса к кино! А точнее к… Читать дальше…