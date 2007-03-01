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Похищение Похищение
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Captivity

Похищение, 2006

2006 / США / Россия
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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О фильме
На вечеринке популярная фотомодель Дженнифер Три неожиданно теряет сознание после выпитого коктейля. В себя она приходит в подвале частного жилого дома, и понимает, что похищена. За стеклянной стеной томится еще один пленник — молодой человек по имени Гарри. Молодые люди понимают: чтобы остаться в живых, им необходимо совершить побег, однако попытки спастись всякий раз оканчиваются неудачей, так как маньяк, похитивший Дженнифер и Гарри, искусно расставляет ловушки, в которые всякий раз попадают беглецы...
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 1 марта 2007
Премьера в мире 1 марта 2007
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Вест
Бюджет $17 000 000
Режиссер
Роланд Жоффе
В ролях
Элиша Катберт
Элиша Катберт
Дэниэл Гиллис
Дэниэл Гиллис
Прюитт Тэйлор Винс
Прюитт Тэйлор Винс
Майкл Харни
Оливия Негрон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Похищение 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
«“Пила”! Как много в этом звуке для сердца русского слилось!..» – примерно так можно было бы передать вкратце смысл фильма «Похищение». Почему «Пила» – чуть ниже; пока же упомянем о том, почему «русского». Дело в том, что американский триллер «Похищение» снимался на «Мосфильме» на деньги преимущественно российских продюсеров, вследствие чего фильм и значится как «a Russian-American co-production» (Russian, заметьте, на первом месте). Что в Канаде, Чехии и Венгрии (а иногда даже в Словакии и…
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Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Queen Julia от 19/09/2011 - 08:35:21
ты целуй его везде, 18ть ему уже (c)
ps если на фильм кабачка я допускаю сходить, тк от… Читать дальше…
MariaAlexandrovna 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Foggy, 19/09/2011 - 20:01:17):
Где тут 10 баллов ставить?! Отдаю данному пользователю за исключительное чувство вкуса к кино! А точнее к… Читать дальше…
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