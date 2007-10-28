После смерти царя Бориса Годунова убиты его вдова и юный наследник Федор. На престол восходит самозванец Лжедмитрий. Но год спустя убит и он, власть переходит из рук в руки. В России наступает Смута…
Единственный свидетель убийства царской семьи - мальчишка-слуга Андрей. В его памяти отпечаталась сцена расправы над законными правителями, но главное - он не может забыть дочь Бориса Годунова, красавицу Ксению. Жива ли царевна? Где она теперь?..
Годы спустя невероятные обстоятельства сводят повзрослевшего Андрея с испанским дворянином Альваром Борха, который вскоре гибнет в схватке с разбойниками. Присвоив его одежду и имя, Андрей превращается в другого человека. Теперь он - «гишпанский кабальер», «воин без страха и упрека», охотник за удачей. И главное - он может воплотить свою мечту: спасти Ксению Годунову и завоевать ее сердце.
|1 ноября 2007
|Россия
|Централ Партнершип
|1 ноября 2007
|Беларусь
|7 февраля 2008
|Германия
|1 ноября 2007
|Казахстан
|9 ноября 2007
|Латвия
|9 ноября 2007
|Литва
|12 сентября 2008
|Польша
|11 ноября 2007
|США
|28 октября 2007
|Украина
|16 ноября 2007
|Эстония