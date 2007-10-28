6.3
Киноафиша Фильмы 1612: Хроники Смутного времени
6.3

1612: Хроники Смутного времени

, 2007
1612
Россия / исторический, приключения / 18+
Постер фильма 1612: Хроники Смутного времени
6.3

О фильме

После смерти царя Бориса Годунова убиты его вдова и юный наследник Федор. На престол восходит самозванец Лжедмитрий. Но год спустя убит и он, власть переходит из рук в руки. В России наступает Смута…

 

Единственный свидетель убийства царской семьи - мальчишка-слуга Андрей. В его памяти отпечаталась сцена расправы над законными правителями, но главное - он не может забыть дочь Бориса Годунова, красавицу Ксению. Жива ли царевна? Где она теперь?..

 

Годы спустя невероятные обстоятельства сводят повзрослевшего Андрея с испанским дворянином Альваром Борха, который вскоре гибнет в схватке с разбойниками. Присвоив его одежду и имя, Андрей превращается в другого человека. Теперь он - «гишпанский кабальер», «воин без страха и упрека», охотник за удачей. И главное - он может воплотить свою мечту: спасти Ксению Годунову и завоевать ее сердце.

 

В ролях

Михаил Пореченков
Михаил Пореченков
Марат Башаров
Марат Башаров
Александр Балуев
Александр Балуев
Артур Смольянинов
Артур Смольянинов
Михал Жебровский
Михал Жебровский
Петр Кислов
Петр Кислов
Режиссер Владимир Хотиненко
Сценарист Ариф Алиев
Композитор Алексей Рыбников
Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 28 октября 2007
Дата выхода
1 ноября 2007 Россия Централ Партнершип
1 ноября 2007 Беларусь
7 февраля 2008 Германия
1 ноября 2007 Казахстан
9 ноября 2007 Латвия
9 ноября 2007 Литва
12 сентября 2008 Польша
11 ноября 2007 США
28 октября 2007 Украина
16 ноября 2007 Эстония
Бюджет $12 000 000
Сборы в мире $6 555 121
Производство Централ Партнершип, Федеральное агентство по культуре и кинематографии, Golden Eagle
Другие названия
1612: Khroniki smutnogo vremeni, 1612, 1612 - Angriff der Kreuzritter, 1612 - Der blutige Kampf um das Vaterland ..., 1612 - Xpoникa Cмyтнoг вpeмeнa, 1612: Chronicles of the Dark Time, 1612: Crônicas de Um Tempo de Dificuldades, 1612: Хроники Смутного времени, Cuộc Chiến Nga Hoàng 1612, Rok 1612

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 34 голоса
5.6 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  2896 В жанре «исторический»  111 В жанре «приключения»  541 В фильмах России  410 В фильмах 2007 года  97

Наша рецензия

Свежий блокбастер Владимира Хотиненко о 1612 годе планово подоспел как раз к дню освобождения Московии от польско-шляхетских захватчиков. Про три раздела Речи Посполитой, не считая совсем, в сущности, недавнего пакта Молотова – Риббентропа, в России никто уж и не помнит, зато о том, как полумифологический Иван Сусанин, сошедший преимущественно с оперных подмостков, водил ясновельможных панов на экскурсию по «Золотому кольцу» русских достопримечательностей, помнят так активно,…

Отзывы о фильме

Megaloman 2 апреля 2015, 12:51
Руки оторвать тому, кто рецензию писал, во первых предвзятое мнение мол "опять ниразу не историческая картина, а художественная бурда".… Читать дальше…
Вижу 2 апреля 2015, 12:51
Люди, а чего вы хотите? Кому сейчас нужна история? Прикол как стиль рулит Рашей. Вот нам и миску с похлебкой для развлечения быдла сунули и в… Читать дальше…
1612: Хроники Смутного времени

Онлайн кинотеатр

