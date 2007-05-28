Знак судьбы, 2007

Семья Лебедевых-Казанцевых – крупная акула в мире бизнеса. Своим нежеланием водить дружбу с нужными людьми и сторониться общения с ненужными строптивая Марина, жена Павла Казанцева, может поставить под удар серьезную сделку. Поэтому своенравную девушку отвозят в загородный дом, да еще и приставляют охрану. Отношения с мужем у Марины давно не ладятся, друзей у молодой хозяйки почти нет. Гуляя в пределах ограниченной домашним арестом территории, девушка находит мобильник. А потом Марину находит некий Алексей, который расскажет ей полукриминальную историю исчезновения своей девушки Насти, владелицы телефона. Марина посочувствует обеспокоенному влюбленному, но неожиданные детали его рассказа заставят арестантку внимательней отнестись к услышанному.