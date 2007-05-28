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Знак судьбы, 2007

2007 / Украина
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10 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
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О фильме

Семья Лебедевых-Казанцевых – крупная акула в мире бизнеса. Своим нежеланием водить дружбу с нужными людьми и сторониться общения с ненужными строптивая Марина, жена Павла Казанцева, может поставить под удар серьезную сделку. Поэтому своенравную девушку отвозят в загородный дом, да еще и приставляют охрану. Отношения с мужем у Марины давно не ладятся, друзей у молодой хозяйки почти нет. Гуляя в пределах ограниченной домашним арестом территории, девушка находит мобильник. А потом Марину находит некий Алексей, который расскажет ей полукриминальную историю исчезновения своей девушки Насти, владелицы телефона. Марина посочувствует обеспокоенному влюбленному, но неожиданные детали его рассказа заставят арестантку внимательней отнестись к услышанному.

6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в России 28 мая 2007
Премьера в мире 28 мая 2007
Возраст 16+
Режиссер
Олег Филипенко
В ролях
Ольга Красько
Ольга Красько
Светлана Антонова
Светлана Антонова
Павел Трубинер
Павел Трубинер
Виктор Щур
Нина Антонова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Знак судьбы 1 постер
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Знак судьбы
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 16:44
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