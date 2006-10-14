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Мистификация Мистификация
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The Hoax

Мистификация, 2006

2006 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Не слишком удачливый писатель Клиффорд Ирвинг получил от ворот поворот в крупном американском издательстве, где он намеревался издать свой новый опус. Уязвленное самолюбие Клиффа подсказало ему, что нужно играть ва-банк, и он так и сделал: заявил о работе над биографией эксцентричного миллиардера-отшельника Говарда Хьюза, который вот уже много лет ни с кем не разговаривает и даже с прислугой общается посредством записок.

С этой минуты Клиффорд Ирвинг (при участии своего друга и помощника Дика Саскинда) начал не столько подниматься по лестнице славы на литературный олимп, сколько погружаться в бездну обмана и сплошных мистификаций, из которой невозможно было выбраться. Но с репутацией тщеславного графомана-щелкопера Ирвинг не собирался смиряться и решил идти до конца… И не изменил своего решения, даже когда запахло очень большой и очень грязной политикой…

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 31 мая 2007
Премьера в мире 14 октября 2006
Возраст 16+
Прокатчик Пирамида
Режиссер
Лассе Халльстрем
Лассе Халльстрем
В ролях
Ричард Гир
Ричард Гир
Альфред Молина
Альфред Молина
Хоуп Дэвис
Хоуп Дэвис
Марша Гей Харден
Марша Гей Харден
Стэнли Туччи
Стэнли Туччи
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мистификация 2 постера
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Мистификация
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