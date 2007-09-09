Отзывы о фильме
Молодой влюбленный мужчина и пять неординарных женщин объединяются на один сезон в литературный клуб, чтобы обсудить шесть классических романов известной писательницы. В ходе обращения к книгам они понимают, что душевные переживания и сердечные страдания персонажей не сильно отличаются от их собственных. А атмосфера и реалии ХХI века — подобны версии романов.
Несмотря на то, что все герои сталкиваются в жизни с обыденными житейскими проблемами, на страницах книг они находят параллели человеческих страстей, любви и дружбы, разочарований и романтических надежд. И каждый находит ответ для себя.
|9 сентября 2007
|Россия
|WDSSPR
|16+
|31 января 2008
|Австралия
|M
|19 ноября 2007
|Бразилия
|16 ноября 2007
|Великобритания
|7 февраля 2008
|Германия
|9 сентября 2007
|Казахстан
|9 сентября 2007
|Канада
|9 сентября 2007
|США
|9 сентября 2007
|Украина
|9 сентября 2007
|Франция
|TP