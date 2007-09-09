Grigg Harris А как насчёт меня? Я для тебя друг? Или я просто... какая-то фигня, чтобы ты могла чувствовать себя лучше рядом с Сильвией? Почему ты пригласила меня в свой книжный клуб? Нет, что у тебя в голове пронеслось, когда ты впервые меня увидела? «Вот мужчина, который *умирает* от желания прочесть все книги Джейн Остин». Вот что ты подумала?

Jocelyn Нет.