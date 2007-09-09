Оповещения от Киноафиши
Жизнь по Джейн Остин

The Jane Austen Book Club 18+
О фильме

Молодой влюбленный мужчина и пять неординарных женщин объединяются на один сезон в литературный клуб, чтобы обсудить шесть классических романов известной писательницы. В ходе обращения к книгам они понимают, что душевные переживания и сердечные страдания персонажей не сильно отличаются от их собственных. А атмосфера и реалии ХХI века — подобны версии романов.

Несмотря на то, что все герои сталкиваются в жизни с обыденными житейскими проблемами, на страницах книг они находят параллели человеческих страстей, любви и дружбы, разочарований и романтических надежд. И каждый находит ответ для себя.

Страна США
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2007
Премьера онлайн 16 ноября 2007
Премьера в мире 9 сентября 2007
Дата выхода
9 сентября 2007 Россия WDSSPR 16+
31 января 2008 Австралия M
19 ноября 2007 Бразилия
16 ноября 2007 Великобритания
7 февраля 2008 Германия
9 сентября 2007 Казахстан
9 сентября 2007 Канада
9 сентября 2007 США
9 сентября 2007 Украина
9 сентября 2007 Франция TP
MPAA PG-13
Сборы в мире $7 163 566
Производство Mockingbird Pictures, John Calley Productions
Другие названия
The Jane Austen Book Club, Conociendo a Jane Austen, O Clube de Leitura de Jane Austen, A Jane Austen könyvklub, Câu Lạc Bộ Sách Jane Austen, Cercul literar Jane Austen, Coneixent Jane Austen, Der Jane Austen Club, Džeinės Ostin knygų klubas, Il club di Jane Austen, Jane Austen -lukupiiri, Jane Austen Book Club, Jane Austeni raamatuklubi, Klub bralcev Jane Austen, Le club Jane Austen, Lettre ouverte à Jane Austen, Rozważni i romantyczni - Klub miłośników Jane Austen, Λέσχη για ερωτευμένους, Жизнь по Джейн Остин, Життя по Джейн Остін, Литературният клуб на Джейн Остин, ジェイン・オースティンの読書会, 珍奧斯汀的戀愛教室
Режиссер
Робин Суикорд
Робин Суикорд
В ролях
Мария Белло
Мария Белло
Эмили Блант
Эмили Блант
Кэти Бейкер
Кэти Бейкер
Хью Дэнси
Хью Дэнси
Джимми Смитс
Джимми Смитс
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.4
14 голосов
6.7 IMDb
Отзывы о фильме

Цитаты
Grigg Harris А как насчёт меня? Я для тебя друг? Или я просто... какая-то фигня, чтобы ты могла чувствовать себя лучше рядом с Сильвией? Почему ты пригласила меня в свой книжный клуб? Нет, что у тебя в голове пронеслось, когда ты впервые меня увидела? «Вот мужчина, который *умирает* от желания прочесть все книги Джейн Остин». Вот что ты подумала?
Jocelyn Нет.
Grigg Harris Но я думал: «Какая красивая женщина. Хотелось бы, чтобы она посмотрела на меня». Я думал, если я прочту твои любимые книги, ты прочтёшь мои. Но нет... нет, нет. Ты просто хочешь, чтобы тебе подчинялись. Вот почему у тебя собаки.
