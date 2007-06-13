Оповещения от Киноафиши
Ноев ковчег

Ноев ковчег

Arca, El 18+
О фильме

Разгневавшись на род людской, погрязший в грехе и неверии, Бог решил устроить Всемирный Потоп и повелел единственному праведнику, Ною, построить большой Ковчег, в котором поместились бы его семья и "каждой твари по паре".

Старый Ной постарался на славу — все 40 дней и ночей, пока Господь не остановит всемирный потоп, на борту ковчега никто не будет скучать! Там есть свой ночной клуб, бар, больше тысячи двухместных кают, огромная кухня, где готовятся исключительно вегетарианские блюда, что, правда, вызывает недовольство у хищников.

Пока Господь с верным помощником Ангелом пишут для людей Ветхий Завет и планируют пиар первого издания, корабль плывет к новому светлому будущему.

Но не все так гладко на борту, как кажется Ною и его семье — между животными разгорается борьба за власть. Льву Ксиро надо доказать, что он не просто "пиратская копия" короля, но самый настоящий царь зверей. А это не так-то просто — на пути у него свирепый тигр, прекрасная соблазнительница пантера Панти и целая шайка хищников.

Здесь есть свои герои и интриганы, неудачники и везунчики, хитрецы и глупцы, бандиты и праведники, умело спрятанные режиссером под шкурами животных.

Страна Испания / Аргентина / Италия
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2007
Премьера онлайн 1 мая 2009
Премьера в мире 13 июня 2007
Дата выхода
1 ноября 2007 Россия КароПрокат
1 ноября 2007 Беларусь
1 ноября 2007 Казахстан
17 ноября 2007 США
1 ноября 2007 Украина
13 июня 2007 Франция
Сборы в мире $6 837 093
Производство Patagonik Film Group
Другие названия
El arca, Furry Noah's Ark, Noah's Ark, A Arca de Noé, A Arca, Arca lui Noe, Arka Noego, Előttünk a vízözön, L'arca di noe, L'arche de Noë, Nuh'un Gemisi, Ноев Ковчег, Ноїв ковчег
Режиссер
Хуан Пабло Бускарини
В ролях
Хуан Карлос Меса
Хорхе Гинсбург
Мариана Фаббиани
Алехандро Фантино
Лало Мир
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг мультфильма

5.7
Оцените 13 голосов
5.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
