Разгневавшись на род людской, погрязший в грехе и неверии, Бог решил устроить Всемирный Потоп и повелел единственному праведнику, Ною, построить большой Ковчег, в котором поместились бы его семья и "каждой твари по паре".

Старый Ной постарался на славу — все 40 дней и ночей, пока Господь не остановит всемирный потоп, на борту ковчега никто не будет скучать! Там есть свой ночной клуб, бар, больше тысячи двухместных кают, огромная кухня, где готовятся исключительно вегетарианские блюда, что, правда, вызывает недовольство у хищников.

Пока Господь с верным помощником Ангелом пишут для людей Ветхий Завет и планируют пиар первого издания, корабль плывет к новому светлому будущему.

Но не все так гладко на борту, как кажется Ною и его семье — между животными разгорается борьба за власть. Льву Ксиро надо доказать, что он не просто "пиратская копия" короля, но самый настоящий царь зверей. А это не так-то просто — на пути у него свирепый тигр, прекрасная соблазнительница пантера Панти и целая шайка хищников.

Здесь есть свои герои и интриганы, неудачники и везунчики, хитрецы и глупцы, бандиты и праведники, умело спрятанные режиссером под шкурами животных.