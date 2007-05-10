Арина — жена преуспевающего бизнесмена, который обожает ее и готов ради нее пойти на все. Свобода Арины ничем не ограничена. Она успешно занимается любимым делом — фотографией — и регулярно устраивает выставки собственных работ. На первый взгляд, у нее все в полном порядке. Но автомобильная авария, в которой виновата лишь она, полностью изменит ее жизнь. Дальнейшие события помогут Арине встретить настоящую любовь. Но у него есть своя семья. Как с этим жить дальше? Этот вопрос заставляет каждого героя искать свой ответ.

Развернуть