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Киноафиша Фильмы Инди

Инди

Indi 18+
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О фильме

Арина — жена преуспевающего бизнесмена, который обожает ее и готов ради нее пойти на все. Свобода Арины ничем не ограничена. Она успешно занимается любимым делом — фотографией — и регулярно устраивает выставки собственных работ. На первый взгляд, у нее все в полном порядке. Но автомобильная авария, в которой виновата лишь она, полностью изменит ее жизнь. Дальнейшие события помогут Арине встретить настоящую любовь. Но у него есть своя семья. Как с этим жить дальше? Этот вопрос заставляет каждого героя искать свой ответ.
Страна Россия / Украина
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в мире 10 мая 2007
Дата выхода
10 мая 2007 Россия Наше кино
10 мая 2007 Беларусь
10 мая 2007 Казахстан
11 ноября 2007 США
10 мая 2007 Украина
Производство Кинокомпания Паноптикум
Другие названия
Indi, Инди, Інді
Режиссер
Александр Кириенко
В ролях
Алена Бабенко
Алена Бабенко
Александр Балуев
Александр Балуев
Александр Домогаров
Александр Домогаров
Полина Кутепова
Полина Кутепова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.8
Оцените 11 голосов
5.6 IMDb
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