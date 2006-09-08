Потерянная звезда

, 2006
Missing Star / Stella che non c'è, La
Италия, Франция, Швейцария, Сингапур / драма / 18+
О фильме

Узнав, что его компания поставила бракованное оборудование, инженер Винченцо едет в Китай, дабы исправить ошибку. Вместе с переводчицей Лио он пытается отыскать фабрику, затерянную среди бескрайних просторов этой огромной загадочной страны. Жизнь восточного мира открывается ему яркими и незнакомыми гранями. Культурные различия между итальянцем и прекрасной китаянкой велики, но ее чувственная красота стирает все грани. Найдет ли он то, что ищет, выполнит ли свою миссию - это уже не так важно. Ведь путешествие по стране превращается в путешествие к самому себе, став самой важной поездкой в его жизни…

В ролях

Серджио Кастеллитто
Линг Тай
Ю Сун Ха
Сяо-би Тан
Анджело Костабиле
Catherine Sng
Режиссер Джанни Амелио
Сценарист Ermanno Rea, Джанни Амелио, Умберто Контарелло
Композитор Франко Пьерсанти
Детали фильма

Страна Италия / Франция / Швейцария / Сингапур
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в мире 8 сентября 2006
Дата выхода
5 апреля 2007 Россия Twister
5 апреля 2007 Беларусь
8 сентября 2006 Италия
5 апреля 2007 Казахстан
5 апреля 2007 Украина
24 января 2007 Франция
Сборы в мире $2 895 948
Производство Cattleya, Babe Film, Rai Cinema
Другие названия
La stella che non c'è, La estrella ausente, The Missing Star, A Estrela Que Não É, A nem létező csillag, Il manque une étoile, L'étoile imaginaire, Stjärnan som saknas, Zagubiona gwiazda, Потерянная звезда, Угаснала звезда

Рейтинг фильма

6.3
6.7 IMDb

Отзывы о фильме

