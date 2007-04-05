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Киноафиша Фильмы Дерзкие дни

Дерзкие дни

Derzkie dni 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Курортный город  на Черном море, здесь каждый веселится, как умеет. Скейтбординг, мотофристайл, паркур и, конечно, любовь. Как-то жарким летним днем во время паркуровской вылазки Игнат знакомится с начинающей певицей Линой. Они встречаются и влюбляются. Все бы хорошо, но однажды Лина становится свидетельницей преступленияи оказывается заложницей бандитов. На помощь может прийти только Игнат. Ради Лины он готов пойти на все, даже на неслыханную аферу...

p.s.
Мотофристайл – самый молодой двухколесный спорт – клубы дыма, шум моторов, нереальные трюки и рёв толпы. Зрелище не для слабонервных. 
Паркур - это смесь акробатики, бега, боевых искусств и фантазии проложить дорогу там, где нравится, а не там где это принято. Нет границ – есть лишь препятствия.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в мире 5 апреля 2007
Дата выхода
5 апреля 2007 Россия Парадиз
5 апреля 2007 Беларусь
5 апреля 2007 Казахстан
5 мая 2007 США
5 апреля 2007 Украина
Сборы в мире $3 455 323
Производство Cinemafour
Другие названия
Derzkie dni, Izaicinājuma dienas, Дерзкие дни
Режиссер
Руслан Бальтцер
Руслан Бальтцер
В ролях
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Виктор Сухоруков
Виктор Сухоруков
Андрей Дементьев
Андрей Дементьев
Марина Игнатова
Марина Игнатова
Рустам Хазиев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.4
Оцените 16 голосов
2.9 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
VersusJT 2 апреля 2015, 12:51
ужасти какие!
ты меня пугаешь=)))
боже упаси меня крутится в бабском обществе, хотя по одиночке ничего, "женщина- друг человека"...
скока… Читать дальше…
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