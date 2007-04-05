Курортный город на Черном море, здесь каждый веселится, как умеет. Скейтбординг, мотофристайл, паркур и, конечно, любовь. Как-то жарким летним днем во время паркуровской вылазки Игнат знакомится с начинающей певицей Линой. Они встречаются и влюбляются. Все бы хорошо, но однажды Лина становится свидетельницей преступленияи оказывается заложницей бандитов. На помощь может прийти только Игнат. Ради Лины он готов пойти на все, даже на неслыханную аферу...

p.s.

Мотофристайл – самый молодой двухколесный спорт – клубы дыма, шум моторов, нереальные трюки и рёв толпы. Зрелище не для слабонервных.

Паркур - это смесь акробатики, бега, боевых искусств и фантазии проложить дорогу там, где нравится, а не там где это принято. Нет границ – есть лишь препятствия.