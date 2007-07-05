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Forty

Сорок, 2007

2007 / Россия
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13 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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О фильме
Капитан одной из спецслужб России, вынужден уйти в отставку из-за несправедливого обвинения в провале очень ответственной операции. Безработный, он вынужден заняться частным извозом, затем от него уходит невеста... Но когда возникает угроза теракта, командование тут же вспоминает о капитане Стычкине — непревзойдённом специалисте, способном предотвратить беду. Наш герой отодвигает свои обиды и амбиции на второй план. Он должен в течение часа вычислить террориста, который едет в электричке с Павелецкого вокзала в аэропорт Домодедово. Счёт идёт на минуты.
5.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Год выпуска 2007
Премьера в России 5 июля 2007
Премьера в мире 5 июля 2007
Прокатчик Пирамида
Режиссер
Александр Галибин
Александр Галибин
В ролях
Дмитрий Марьянов
Дмитрий Марьянов
Юрий Беляев
Юрий Беляев
Екатерина Федулова
Екатерина Федулова
Игорь Верник
Игорь Верник
Александр Галибин
Александр Галибин
Все актеры и съемочная группа
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