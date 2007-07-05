Сорок, 2007

Капитан одной из спецслужб России, вынужден уйти в отставку из-за несправедливого обвинения в провале очень ответственной операции. Безработный, он вынужден заняться частным извозом, затем от него уходит невеста... Но когда возникает угроза теракта, командование тут же вспоминает о капитане Стычкине — непревзойдённом специалисте, способном предотвратить беду. Наш герой отодвигает свои обиды и амбиции на второй план. Он должен в течение часа вычислить террориста, который едет в электричке с Павелецкого вокзала в аэропорт Домодедово. Счёт идёт на минуты.

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