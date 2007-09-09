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Elizabeth: The Golden Age

Золотой век, 2007

2007 / Великобритания / Франция / США / Германия
7.2 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

1585 год. Протестантская Англия расколота на два противоборствующих лагеря - одни поддерживают взошедшую на престол Елизавету I, другие желают видеть во главе государства Марию Стюарт. В эти неспокойные времена на плечи молодой правительницы ложится еще одна ноша - борьба с захватчиками извне. Король католической Испании Филипп II отправляет к английским берегам мощный флот, надеясь раз и навсегда покончить с противником. Упорство и мужество Елизаветы позволяет ей выстоять в схватке, а любовь авантюриста и путешественника Уолтера Рэли дает сил на новые свершения во имя своей страны…

  • В сцене, где Елизавета посещает Собор Святого Павла, в его стенах ведутся строительные работы. В действительности архитектурный объект нуждался в ремонте, поэтому рабочие на сцене – настоящие каменщики и строители. 
  • Из-за скромного бюджета для съемок была построена всего одна модель корабля, служившая то испанским галеоном, то английским судном Рэли. 
  • Эдди Редмэйн появился сразу в двух картинах о Елизавете. В фильме «Елизавета I», вышедшем на экраны в 2005 году, он исполнил роль Генри Ризли, в «Золотом веке» - Томаса Бабингтона. 
  • Кейт Бланшетт дважды была номинирована на «Оскар» за роль Елизаветы. В первый раз она сыграла английскую королеву в фильме «Елизавета» 1998 года.

1585 год. В мире господствует католическая Испания во главе с королем Филиппом. Ей в состоянии противостоять только Англия с королевой-протестанткой Елизаветой. Но в самой Англии нет единства.

Половина населения превозносит Марию Стюарт, и мечтает видеть ее на английском троне, считая Елизавету незаконнорожденной дочерью Генриха VIII. Испанский король, воспользовавшись сложной ситуацией при английском дворе, готовит заговор. В результате он направляет мощную армаду кораблей к берегам Англии…

7.2 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в России 15 ноября 2007
Премьера в мире 9 сентября 2007
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Шекхар Капур
В ролях
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Клайв Оуэн
Клайв Оуэн
Джеффри Раш
Джеффри Раш
Эбби Корниш
Эбби Корниш
Том Холландер
Том Холландер
Все актеры и съемочная группа
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В продолжение фильма 1998 года «Елизавета», повествовавшего о молодости Елизаветы I, режиссер Шекхар Капур и сценарист Майкл Хёрст, а также на сей раз присоединившийся к ним признанный мастер антично-средневековых историй Уильям Николсон («Первый рыцарь», «Гладиатор») сняли кино, к которому, собственно, только один вопрос: с какой стати оно названо «Золотым веком»? Где непосредственно золотой век, где елизаветинский ренессанс, где целая культурная…
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unechattenoire 2 апреля 2015, 12:51
только возникает вопрос: кого, собственно, будет играть Оуэнн? Ведь наиболее вероятную роль Дадли в первом фильме отсекли довольно категорично, и его к тому же играл там Джозеф Файнс...
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