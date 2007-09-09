Золотой век, 2007

1585 год. Протестантская Англия расколота на два противоборствующих лагеря - одни поддерживают взошедшую на престол Елизавету I, другие желают видеть во главе государства Марию Стюарт. В эти неспокойные времена на плечи молодой правительницы ложится еще одна ноша - борьба с захватчиками извне. Король католической Испании Филипп II отправляет к английским берегам мощный флот, надеясь раз и навсегда покончить с противником. Упорство и мужество Елизаветы позволяет ей выстоять в схватке, а любовь авантюриста и путешественника Уолтера Рэли дает сил на новые свершения во имя своей страны…
1585 год. В мире господствует католическая Испания во главе с королем Филиппом. Ей в состоянии противостоять только Англия с королевой-протестанткой Елизаветой. Но в самой Англии нет единства.
Половина населения превозносит Марию Стюарт, и мечтает видеть ее на английском троне, считая Елизавету незаконнорожденной дочерью Генриха VIII. Испанский король, воспользовавшись сложной ситуацией при английском дворе, готовит заговор. В результате он направляет мощную армаду кораблей к берегам Англии…