Не хочу спать одна, 2006

После того, как на Сяо-кан, бездомного китайца, напали и ограбили однажды ночью в Куала-Лумпур, ему приходят на помощь и берут к себе рабочие из Бангладеш. Одна из них, Раван, укладывает его спать рядом с собой на старом матрасе, который нашла на улице. Позже Чи, официантка в кафе, знакомится с Сяо-кан, и её охватывает страсть.

Постепенно выздоравливая, Сяо-кан, понимает, что не может выбрать между Раван и Чи, а также начальницей Чи. Тем временем, густой туман окутывает город, такой влажный, что пахнет выделениями многоэтничного города. Таким образом, мужчины, женщины и старые матрасы начинают блуждать в тумане, а потом находят друг друга.

Впервые снимая в Малайзии после 7 картин, снятых в первую очередь в Тайпее, режиссер Цай Мин-Лянь возвращается на родину с фильмом, непохожим на его предыдущие работы. Он отличается по фактуре, настроению и ощущению, демонстрирует героев-носителей разных культур и языков, яркие, многолюдные, залитые неоном улицы Куала-Лумпур. Как и в большинстве фильмов Цая в этом занят актер Ли Кан-Шен, на этот раз в двух ролях — бомжа и парализованного молодого человека.