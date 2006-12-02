Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Адипуруш" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Не хочу спать одна Не хочу спать одна
Киноафиша Фильмы Не хочу спать одна
Hei Yan Quan / I Don't Want to Sleep Alone

Не хочу спать одна, 2006

2006 / Тайвань / Франция / Австрия
5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

После того, как на Сяо-кан, бездомного китайца, напали и ограбили однажды ночью в Куала-Лумпур, ему приходят на помощь и берут к себе рабочие из Бангладеш. Одна из них, Раван, укладывает его спать рядом с собой на старом матрасе, который нашла на улице. Позже Чи, официантка в кафе, знакомится с Сяо-кан, и её охватывает страсть.

Постепенно выздоравливая, Сяо-кан, понимает, что не может выбрать между Раван и Чи, а также начальницей Чи. Тем временем, густой туман окутывает город, такой влажный, что пахнет выделениями многоэтничного города. Таким образом, мужчины, женщины и старые матрасы начинают блуждать в тумане, а потом находят друг друга.

Впервые снимая в Малайзии после 7 картин, снятых в первую очередь в Тайпее, режиссер Цай Мин-Лянь возвращается на родину с фильмом, непохожим на его предыдущие работы. Он отличается по фактуре, настроению и ощущению, демонстрирует героев-носителей разных культур и языков, яркие, многолюдные, залитые неоном улицы Куала-Лумпур. Как и в большинстве фильмов Цая в этом занят актер Ли Кан-Шен, на этот раз в двух ролях — бомжа и парализованного молодого человека.

 

5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 19 апреля 2007
Премьера в мире 2 декабря 2006
Прокатчик Кино без границ
Режиссер
Цай Минлян
В ролях
Ли Кан-Шен
Чень Шиан-Чуй
Атун Норман
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Капризное облако
Капризное облако (2005)
4.3
Лицо
Лицо (2009)
5.8461537
Да здравствует любовь!
Да здравствует любовь! (1994)
7.5
Эрос, помоги!
Эрос, помоги! (2007)
3.6
Постер фильма Не хочу спать одна 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Король неба
Король неба
2023, Китай, боевик, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Укрась прощальное утро цветами обещания
Укрась прощальное утро цветами обещания
2018, Япония, анимация, драма, приключения, аниме
Сквозь время
Сквозь время
2023, Россия, триллер, мистика
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Король-львенок
Король-львенок
2022, Франция, приключения, семейный
Снегирь
Снегирь
2023, Россия, драма
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше