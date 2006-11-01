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Как жениться и остаться холостым
Prete-moi ta main
Как жениться и остаться холостым, 2006
2006 / Франция
6.0
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Жанр:
комедия
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О фильме
Жизнь легка для 43-летнего и холостого Жюльена, взлелеянного матерью и пятью сестрами. Его счастье могло бы длиться всю жизнь, если бы его не решили наконец-то женить! И тогда хитрый Жюльен придумывает уловку...
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6.0
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2006
Премьера в России
14 февраля 2007
Премьера онлайн
11 февраля 2022
Премьера в мире
1 ноября 2006
Возраст
18+
MPAA
R
Прокатчик
Вест
Бюджет
€8 900 000
Режиссер
Эрик Лартиго
В ролях
Шарлотта Гeнcбур
Ален Шаба
Бернадетт Лафон
Владимир Йорданофф
Грегуар Остерманн
Все актеры и съемочная группа
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1 постер
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