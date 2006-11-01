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Как жениться и остаться холостым Как жениться и остаться холостым
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Prete-moi ta main

Как жениться и остаться холостым, 2006

2006 / Франция
6.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме
Жизнь легка для 43-летнего и холостого Жюльена, взлелеянного матерью и пятью сестрами. Его счастье могло бы длиться всю жизнь, если бы его не решили наконец-то женить! И тогда хитрый Жюльен придумывает уловку...
6.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 14 февраля 2007
Премьера онлайн 11 февраля 2022
Премьера в мире 1 ноября 2006
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Вест
Бюджет €8 900 000
Режиссер
Эрик Лартиго
Эрик Лартиго
В ролях
Шарлотта Гeнcбур
Шарлотта Гeнcбур
Ален Шаба
Ален Шаба
Бернадетт Лафон
Бернадетт Лафон
Владимир Йорданофф
Грегуар Остерманн
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Как жениться и остаться холостым 1 постер
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