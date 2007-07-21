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Симпсоны в кино Симпсоны в кино
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The Simpsons Movie

Симпсоны в кино, 2007

2007 / США
7.4 Оцените
55 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

После того как Гомер сбросил отходы в местное озеро, Спрингфилд оказался под угрозой экологической катастрофы и был накрыт гигантским стеклянным куполом. Теперь семье Симпсонов предстоит придумать, как избежать гнева горожан и попутно исправить ошибки непутевого отца семейства.

  • В одной из сцен Гомер поет песенку про Свина-паука. В реальности компания Marvel Comics действительно выпустила серию комиксов со свиньей в роли главного персонажа. Комиксы выходили в начале 1980-х годов и назывались Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham.
  • В США насчитывается более 40 населенных пунктов с названием Спрингфилд, и создатели мультфильма решили устроить конкурс в честь премьеры картины: его финалистам – спрингфилдцам из штата Вермонт – удалось первыми увидеть «Симпсонов в кино».
  • В рамках рекламной кампании к выходу фильма на большие экраны 12 магазинов 7-Eleven на месяц сменили свое название на Kwik-E-Marts и продавали напиток Buzz Cola, хлопья для завтрака KrustyO, комиксы Radioactive Man и фирменные пончики.
  • Всего сценаристы разработали более 160 различных вариантов развития сюжета.
  • Среди разгневанной толпы, которая устремляется к дому Симпсонов в одной из сцен, можно заметить Фрая из мультсериала «Футурама».

Кто такие "Симпсоны"? - это 17 сезонов на телевизионном экране, 400 серий, показ более чем в 60 странах на более чем 20 языках, 60 миллионов зрителей каждую неделю. Симпсоны - это самое известное семейство в мире! И теперь оно предстанет и на большом экране.

7.4 Оцените
55 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 16 августа 2007
Премьера в мире 21 июля 2007
Возраст 12+
Режиссер
Дэвид Силверман
Дэвид Силверман
В ролях
Дэн Кастелланета
Дэн Кастелланета
Джули Кэвнер
Нэнси Картрайт
Нэнси Картрайт
Ярдли Смит
Хэрри Ширер
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Симпсоны в кино 2 постера
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Симпсоны в кино
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Наша рецензия
Одни думают, что главный город США – это Вашингтон, другие – что Нью-Йорк, обитателям Голливуда лестно видеть в этой роли Лос-Анджелес, а те, чей коготок увяз в инфернальной американской глуши Стивена Кинга, охотно назовут Касл Рок. Однако вовсе не лишено оснований предположение, что главный город США на самом деле Спрингфилд, где, нанося вред всему окружающему, обитает взращенное обществом потребления семейство Симпсонов, а по ночам простой школьный гардеробщик Фредди Крюгер превращает…
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Император 2 апреля 2015, 12:51
✊ Посмеялся от души, советую всем кто хочет отлично провести время и получить отличное настроение на весь день...
xDEMOHx 2 апреля 2015, 12:51
РЕАЛЬНО ЗДРАВО Я В ИНЕТЕ СМАРЕЛ НЕМНОГО АФИГЕННО😂
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Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
Мультсериал «Симпсоны» продлен еще на два сезона Самое продолжительное прайм-тайм шоу на американском телевидении пока не собирается прощаться со зрителем.
Написать
4 марта 2021 15:49
«Симпсонов» продлили ещё на два сезона Сейчас на телеканале Fox идёт 30-й сезон анимационного шоу.
Написать
7 февраля 2019 11:25
Про Симпсонов снимут второй полнометражный мультфильм Один из самых культовых мультсериалов в мире получит полнометражный сиквел. Стало известно, что FOX уже работают над продолжением анимационной картины «Симпсоны в кино». Подробности
Написать
20 августа 2018 10:19
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