Симпсоны в кино, 2007

Кто такие "Симпсоны"? - это 17 сезонов на телевизионном экране, 400 серий, показ более чем в 60 странах на более чем 20 языках, 60 миллионов зрителей каждую неделю. Симпсоны - это самое известное семейство в мире! И теперь оно предстанет и на большом экране.