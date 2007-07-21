Симпсоны в кино, 2007

После того как Гомер сбросил отходы в местное озеро, Спрингфилд оказался под угрозой экологической катастрофы и был накрыт гигантским стеклянным куполом. Теперь семье Симпсонов предстоит придумать, как избежать гнева горожан и попутно исправить ошибки непутевого отца семейства.
Кто такие "Симпсоны"? - это 17 сезонов на телевизионном экране, 400 серий, показ более чем в 60 странах на более чем 20 языках, 60 миллионов зрителей каждую неделю. Симпсоны - это самое известное семейство в мире! И теперь оно предстанет и на большом экране.