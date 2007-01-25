Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Спокойной ночи
Рейтинги
6.6 Рейтинг IMDb: 5.7
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Спокойной ночи

Спокойной ночи

The Good Night 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Гэри Шэллер на распутье — работа больше не приносит удовольствия, жена Дора сводит с ума, а свой тридцатый день рождения он отпраздновал уже 4 года назад. Плюс ко всему, у его лучшего друга Пола, похоже, дела идут все лучше и лучше буквально с каждым вздохом. У Гэри депрессия... Но вот он встречает Анну. Она прекрасна и умна, сексуальна и забавна. Но самое главное — она сходит по Гэри с ума. Анна — самая настоящая девушка его мечты... Так и есть. В этом то и проблема. Он видит ее только во сне, поэтому ему приходится искать способ продолжать самые приятные отношения его жизни... во сне.

Страна США / Великобритания
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 25 января 2007
Дата выхода
9 августа 2007 Россия Централ Партнершип
9 августа 2007 Беларусь
8 февраля 2007 Германия
30 августа 2007 Греция
9 августа 2007 Казахстан
13 декабря 2007 Португалия
25 января 2007 США
9 августа 2007 Украина
MPAA R
Бюджет $15 000 000
Сборы в мире $508 084
Производство Good Night Productions, Inferno Distribution, Destination Films
Другие названия
The Good Night, Az álomnő, Dobranoc, kochanie, Dulces sueños, Good Night, Head ööd, İyi Geceler, La chica de mis sueños, O Sonho Comanda a Vida, Oneira glyka, Saldžių sapnų, Sonhando Acordado, The good Night - Träum weiter..., Όνειρα γλυκά, На добраніч, Сладки сънища, Спокойной ночи, 恋愛上手になるために
Режиссер
Джейк Пэлтроу
В ролях
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус
Мартин Фриман
Мартин Фриман
Гвинет Пэлтроу
Гвинет Пэлтроу
Дэнни ДеВито
Дэнни ДеВито
Саймон Пегг
Саймон Пегг
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.6
Оцените 14 голосов
5.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Terry [Пол и Гэри прячутся в квартире Терри] Я знаю, ты здесь, Пол. Швейцар сказал, что ты только что зашёл. Выходи, я не рассержусь.
Paul [садится на диван] Ты трахалась с лесорубом по имени Рэнди или нет?
Terry Это не твоё дело.
Paul Это значит да?
Terry Я на это не отвечу.
Paul Ох, чёрт побери... Ладно... Что, он всё время в зале шляется, да?
Terry Что?
Paul [берёт вазу с цветами] От Рэнди?
[разбивает вазу]
Paul Я тебя изнасилую!
Gary [Гэри выходит из-за угла] Привет, Терри.
Terry Привет, Гэри.
Gary Он тебя не изнасилует.
Terry Вот это облегчение. Как ты, Гэри?
Gary Нормально, спасибо. Я просто отведу его домой.
Слушать
саундтрек фильма Спокойной ночи
Кадры из фильма
