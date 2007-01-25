Terry [Пол и Гэри прячутся в квартире Терри] Я знаю, ты здесь, Пол. Швейцар сказал, что ты только что зашёл. Выходи, я не рассержусь.

Paul [садится на диван] Ты трахалась с лесорубом по имени Рэнди или нет?

Terry Это не твоё дело.

Paul Это значит да?

Terry Я на это не отвечу.

Paul Ох, чёрт побери... Ладно... Что, он всё время в зале шляется, да?

Terry Что?

Paul [берёт вазу с цветами] От Рэнди?

[разбивает вазу]

Paul Я тебя изнасилую!

Gary [Гэри выходит из-за угла] Привет, Терри.

Terry Привет, Гэри.

Gary Он тебя не изнасилует.

Terry Вот это облегчение. Как ты, Гэри?