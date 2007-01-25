Отзывы о фильме
Гэри Шэллер на распутье — работа больше не приносит удовольствия, жена Дора сводит с ума, а свой тридцатый день рождения он отпраздновал уже 4 года назад. Плюс ко всему, у его лучшего друга Пола, похоже, дела идут все лучше и лучше буквально с каждым вздохом. У Гэри депрессия... Но вот он встречает Анну. Она прекрасна и умна, сексуальна и забавна. Но самое главное — она сходит по Гэри с ума. Анна — самая настоящая девушка его мечты... Так и есть. В этом то и проблема. Он видит ее только во сне, поэтому ему приходится искать способ продолжать самые приятные отношения его жизни... во сне.
|9 августа 2007
|Россия
|Централ Партнершип
|9 августа 2007
|Беларусь
|8 февраля 2007
|Германия
|30 августа 2007
|Греция
|9 августа 2007
|Казахстан
|13 декабря 2007
|Португалия
|25 января 2007
|США
|9 августа 2007
|Украина